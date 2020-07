¿Cuántos casos hay, cómo sigue la investigación y qué medidas se tomarán?

Ayer se confirmaron ocho nuevos casos de COVID-19 en Carlos Paz y se aguardan los resultados de alrededor de treinta hisopados realizados en las últimas horas, lo que encendió la alarma entre las autoridades locales que investigan si hay «transmisión comunitaria» en la ciudad. Se atraviesan las horas más críticas desde el inicio de la pandemia y desde el área de Epidemiología sostienen que se está alcanzando el pico de contagios y piden extremar las medidas de bioseguridad.

Cerca del mediodía, se detectaron los tres primeros casos positivos y llamó la atención que no tuvieran relación entre sí. Estos pacientes -que son asintomáticos- resultan los más peligrosos, ya que aún no se pudo identificar un nexo epidemiológico: un lugar donde hayan estado o un contacto en común. En caso que no logré identificarse cómo y dónde se contagiaron, todo indicaría que los contagios ya dejaron de darse por contacto directo con un infectado y que el virus circularía por los barrios carlospacenses.

Uno de los pacientes contagiados es un niño de 11 años que había sido sometido a estudios previos para una intervención quirúrgica de apéndice, es asintomático y dio positivo en el prequirúrgico. También se identificó a una adolescente de 17 años que iba a clases de danzas a un estudio reconocido de la ciudad, por lo que se harán análisis a sus compañeras y a la profesora. Por último, se confirmó que el tercer caso corresponde a una mujer de 46 años que había llegado a la ciudad en los últimos días, luego de haber realizado la cuarentena en otra localidad. Se cree que ese caso estaría relacionado con los contagios en Tanti.

Asimismo, ayer en horas de la tarde, el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba confirmó cinco nuevos casos positivos de Covid-19 en Villa Carlos Paz, todos correspondientes a contactos estrechos del denominado caso N°13, un hombre de 46 años que dio resultado positivo el pasado domingo 26 de julio y que sería un trabajador esencial en la ciudad de Córdoba.

Si bien todos los pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, ahora se contabilizan 21 casos positivos en la ciudad y se aguardan los resultados de los hisopados realizados durante las últimas horas. Estos datos serán claves para determinar el alcance que puede tener el brote, que coincide con la situación que se vive en el país y en toda la Provincia de Córdoba.

Pese a la situación, voceros del Palacio «16 de Julio» precisaron que el Centro de Operaciones de Emergencias no ha dispuesto ningún operativo especial en la zona (lo que no significa que pueda llevarse adelante en caso que aparezcan más contagiados) y que se mantienen vigente las flexibilizaciones aprobadas en el marco de la Fase 5 de la cuarentena.

En el mismo sentido, solicitaron a los vecinos que extremen las medidas preventivas como el uso de barbijo o tapabocas, el distanciamiento social y el lavado de manos; que eviten las reuniones sociales o familiares y que salgan de sus hogares únicamente por cuestiones esenciales.

Continuarán los controles en los distintos accesos a la ciudad y en los sectores de mayor concurrencia, como la costanera, y ya se encuentran vigentes las multas para quienes incumplan con las medidas de bioseguridad, que van de los $5.000 a los $500.000.