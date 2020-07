Tiene cáncer y denuncia que el PAMI lo abandonó en plena pandemia

Un vecino de la localidad de Tanti fue diagnosticado con cáncer de vejiga y denunció que el PAMI Córdoba le impide realizarse el tratamiento oncológico que necesita, al tiempo que asegura estar expuesto a la pandemia de coronavirus y haber sido abandonado. Tomy Farkas tiene 73 años de edad y asegura que cada vez que tiene que trasladarse de su domicilio hacia la sede ubicada en Carlos Paz, se gasta lo poco que percibe de su jubilación.

«Fui operado de cáncer de vejiga, por lo cual el médico me indicó realizarme tratamiento oncológico. Yo tengo cobertura con PAMI y el oncólogo me dio una receta electrónica con fecha del 3 de julio del 2020, pero desde esa fecha hasta ahora, fui cinco veces a la sede del PAMI en Carlos Paz y nadie me da respuesta. En cada viaje que tuve que hacer me gasté 1500 pesos y solamente cobro una pensión a la vejez de 10.000 pesos por mes»; contó el jubilado.

«Cada vez que fui al PAMI, me dieron vueltas y vueltas y nunca supieron darme una respuesta. Me mintieron una y otra vez. Son una burla y se ríen de los viejos. Creo que es una situación generalizada y también le debe suceder a otras personas. Resulta que la receta se vence en unos días, por lo cual voy a tener que volver ahora a la Clínica San Roque para mi doctor me haga una nueva receta y gastarme otra vez 1.500 pesos para moverme porque no hay transporte»; denunció el vecino.

«Tengo cáncer y estoy desesperado porque necesito los medicamentos, no sé si me voy a morir de cáncer o de Covid-19. He estado pensando en ir a la sede del PAMI y plantarme ahí con un letrero para llamar la atención y que se movilicen y me den una respuesta»; completó.

No se trata de la primera denuncia de estas características que se conoció en plena pandemia, hay múltiples denuncias en las redes sociales contra la dependencia nacional que encabeza en la Provincia de Córdoba el polémico intendente (con licencia) de la ciudad de La Cumbre, Rubén Ovelar. Semanas atrás, el funcionario que responde al senador devenido kirchnerista Carlos Caserio y a su hija, la legisladora Mariana Caserio, fue apuntado por haber suspendido los talleres de prevención de enfermedades que se dictaban en el Valle de Punilla y por el desmanejo que hizo en relación a las vacunas contra la gripe.