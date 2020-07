Trotta afirma que se acabaron las computadoras, los docentes que nada funciona

En un día se ha agotado el stock disponible de computadoras destinadas a docentes de la línea de créditos a tasa subsidiada informó el ministerio de Educación. "Esto evidencia que estamos dando respuesta a una clara necesidad de la comunidad educativa" aseguró el ministro Nicolás Trotta.

"Cuando comenzamos con el proyecto, nos encontramos con la dura realidad que el sector productivo nacional de la electrónica estaba paralizado y no había stock disponible en el país" agregó.

Sin embargo, los docentes hicieron oír su voz en las redes sociales, asegurando que el sistema no les permitió gestionar la computadora desde horas tempranas de la mañana.

Muchos usuarios que siguen el ministro en la red social, le reclamaron con frases como "Una tomada de pelo, todo el mundo rechazado", o "Ministro en el día de hoy intenté desde la mañana acceder a dicho crédito y me dice que no se puede procesar mi solicitud. Soy docente de la provincia de Buenos aires, en mi recibo de sueldo contá que cobro el fonid. Ahora leo que no hay más stock".

Otros postearon "hemos sido rechazados muchos docentes, no se de que manera vamos a continuar garantizando la educación a nuestros estudiantes, banco las decisiones de un modelo nacional y popular, pero creo que en esta le erraron".

Ahora resta saber cómo avanzará la cartera educativa para darle curso a los créditos y a las computadoras tan necesarias en pandemia.