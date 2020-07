Carlos Paz: Recomiendan a vecinos no pagar el recambio de medidores

El debate por el recambio de medidores que lleva adelante la Coopi sigue encendido en Carlos Paz y cada vez son más los vecinos que expresan su repudio en las redes sociales, más aún cuando el Concejo de Representantes intimó a la entidad para que se abstenga de llevar adelante estas acciones. Desde el municipio, denunciaron que se trata de una medida arbitraria que atenta contra el bolsillo de los carlospacenses en plena pandemia.

En el caso, tomó intervención la Defensoría del Pueblo y se recomendó a los ciudadanos que reclamen y no paguen los montos exigidos por la cooperativa porque se encuentran «fuera de toda normativa».

Días atrás, se realizó una caravana de autos por las calles de la ciudad contra el recambio de los medidores y muchos usuarios se preguntaron qué sucedía con los aparatos viejos, ya que quienes pagaron por los nuevos no recibieron los dispositivos en desuso y se presume que éstos fueron retenidos por la cooperativa.

El concejal Sebastián Guruceta, expresó a El Diario: «Ante los diferentes reclamos de los vecinos, lo que se hizo fue sacar una resolución para que la cooperativa que se abstenga de seguir con el recambio de medidores y se allane a los canales normales establecidos en el contrato de concesión vencido. Se debe solicitar al ente de concesión, la Municipalidad, la autorización para hacer eso. El tema de los medidores, costos de servicio y demás deben ser autorizados por el municipio».

«Esto demuestra que estamos partiendo desde una irregularidad cometida por la Coopi, algo que estamos acostumbrados. Esta vez, van en desmedro de los vecinos carlospacenses. Presentamos el proyecto para que hubiese una voluntad del Concejo de Representantes en rechazar este tipo de acciones, pero nuevamente, los cinco representantes de la oposición pusieron en evidencia su complicidad con la ilegalidad que lleva adelante la cooperativa. Son socios de la cooperativa en todas las situaciones, aún cuando atropellan a los vecinos. Durante la sesión, hubo concejales que dijeron que los nuevos medidores eran tecnológicamente mejores, otros que decían que no teníamos competencia y esto lo debía solucionar el vecino con la Coopi, otros que no debería intervenir el Defensor del Pueblo y otros que decían que el municipio no había realizado los controles correspondientes»; agregó.

«Lamentablemente, estos concejales no pudieron siguiera respaldar este proyecto y defender la legalidad. La cooperativa está tratando de llamar a la gente y alcanzar un acuerdo, porque hay un rechazo manifiesto. Ellos saben que han cometido una irregularidad porque han comprado los medidores y se los quieren encajar a la gente, incluso cobrándole no sólo los aparatos sino también la mano de obra y en medio del contexto que estamos atravesando. Carlos Paz Unido ha sido el único que ha rechazado este accionar en respaldo de las manifestaciones que hicieron los propios vecinos. No sólo los estafaron con la capitalización, con las cloacas que cobraron y no hicieron, con el gas, sino que siguen sumando nuevos atropellos»; completó.