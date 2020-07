Ex empleados de la estación YPF Villafuel volvieron a reclamar sueldos

Por los despidos que se registraron durante la cuarentena, empleados apoyados por el sindicato de petroleros de Córdoba protestaron en las instalaciones de la estación de servicio YPF Villafuel de Carlos Paz.

El reclamo comenzó el pasado mes de mayo y pese a la intimación a los propietarios y la intervención del Ministerio de Trabajo, la situación sigue sin resolverse. Hoy se retiraron y mañana volverán a reclamar nuevamente.

"Ahora estamos acá reclamando porque desde marzo que no están pagando los salarios" aseguró una de las empleadas que participó de la protesta.

Y agregó: "Nosotros comenzamos ni bien comenzó la pandemia. Los empleadores nos pagaron la mitad del sueldo de marzo y cuando reclamamos el resto, nos dijeron que no había más. Hasta que el día 8 de mayo decidimos retener las tareas y ya no trabajar hasta que nos pague, porque la verdad se hacía insostenible. Lo que contestó la empresa fue con primero cinco despidos y después cuatro más. O sea son nueve personas que se quedaron sin trabajo. Acá son todos trabajadores y ex trabajadores de esa firma y vamos seguir protestando y vamos a hacer todas las acciones vía judicial y Ministerio de trabajo. Trabajo los emplazó para que retomé los despedidos, para que paguen los salarios y la justicia también le dijo que tiene que pagar el salario en marzo y abril. Aprovecharon la pandemia para en realidad sacarse antigüedad de encima, porque todos los trabajadores que estamos acá todos los despedidos tienen promedio de 10 años de antigüedad, tienen mucha antigüedad. Así que la pandemia a esta estos personajes tanto a Daniel Guerrini como a María Sol Quiroga les vino como anillo al dedo para deshacernos de nosotros, los trabajadores de este lugar".

"Cobramos la mita del sueldo de marzo, y después gracias a la ayuda del gobierno y tenemos el apoyo por suerte del sindicato que no está asistiendo a todos los niveles, tanto con el tema del ministerio con un abogado y también nos está dando una mano para sostener a nuestras familias" sentenció.