Fin de semana largo en familia pero con cubiertos y equipo de mate propios

Considerando que habrá un fin de semana largo, el gobierno provincia aseguró que es fundamental mantener las principales medidas de prevención y recordar que no está autorizado realizar traslados entre los distintos departamentos de la provincia.

En cuanto a las reuniones familiares, éstas pueden realizarse entre no más de 10 personas, mientras que no están permitidas aún las reuniones sociales. Se insiste en medidas de cuidado para esos encuentros, tales como no compartir utensillos, llevar el propio equipo de mate, realizar ventilación de ambientes y lavar frecuentemente las manos.

“Es importante sostener esas medidas ya que últimamente se identificaron reuniones que superaban las 10 personas o algún tipo de acciones que no permitía garantizar cuestiones como el distanciamiento o el uso del barbijo”, se refirió la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbás.

“Es fundamental que hoy más que nunca cada persona como ciudadana ponga su granito de arena en seguir sosteniendo estas medidas de cuidado que son básicas a la hora de prevenir la transmisión por coronavirus”, finalizó la funcionaria.