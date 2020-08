Cosquín: La pandemia no pudo con la caña con ruda y el festejo de La Europea

La confitería «La Europa» de Cosquín ha sido testigo de la historia en sus 107 años de vida, pero éste no será un aniversario más, ya que quedará grabado en la memoria por la pandemia de coronavirus que afecta a todo el mundo y que también se hace sentir en Punilla. Hoy se conmemora un nuevo año desde su fundación con la entrega de caña con ruda a los clientes para espantar los males y por buenos augurios.

Eva Castro es la actual encargada del emblemático establecimiento ubicado en la esquina de Juan Domingo Perón y Sabattini y contó a El Diario: «Estamos celebrando 107 años y como se puede, porque las celebraciones han cambiado. Es mucha la diferencia con los festejos tradicionales que hacemos, no puede entrar mucha gente dentro del local y tampoco pudimos hacer los espectáculos de folclore que siempre hacemos para esta fecha».

«Adentro tenemos un cupo de gente que puede estar, pero nos pusimos con una mesita afuera del local y le convidamos a la gente la caña con ruda, que es una tradición de La Europea»; agregó.

«Es un aniversario especial por muchas cosas, por la cantidad de años que seguimos sumando, por los clientes que siempre nos apoyan, por los empleados que tenemos que son de fierro y ni hablar por la pandemia, que este año nos ha pegado duro. Nosotros no estuvimos cerrados en ningún momento porque somos rubro panadería, pero tuvimos que cerrar el bar y las ventas cayeron muchísimo porque la gente no salía. Ahora reabrimos y la gente se está animando a volver a los bares. Hoy por suerte, tenemos el local lleno desde que abrimos porque mucha gente quiere compartir el día con nosotros por más que no hagamos nada y estamos muy agradecidos»; concluyó.