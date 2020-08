El drama del jubilado de Tanti que padece cáncer y no tiene quien lo ayude

Tomy Farkas es un vecino de la localidad de Tanti que días atrás denunció haber sido abandonado por el PAMI Córdoba en plena pandemia de Covid-19, su caso llegó hasta la Nación pero aún no se resuelve. La dramática situación que está viviendo el jubilado se agrava con el correr de los días, ya que la burocracia y la negligencia que imperan en la oficina conducida por el intendente con licencia de La Cumbre, Rubén Ovelar, le impide realizar el tratamiento oncológico que necesita.

Luego que EL DIARIO hiciera pública su historia, representantes del PAMI se comunicaron con él y le manifestaron que su receta había sido aprobada y que su medicación estaba en camino, sin embargo, ayer volvieron a llamarlo y le dijeron lo contrario. Farkas considera que es víctima de una represalia por haber contado lo que estaba padeciendo y el peligro al que estaba siendo expuesto, en el marco de la emergencia sanitaria que atraviesa el país.

Representantes del PAMI Nación responsabilizaron de la situación al PAMI Córdoba, pero los días siguen pasando y la falta de respuestas es alarmantes. «Me siguen dando vueltas y haciéndome burlas. Después de la nota en El Diario, me llamaron y me dijeron que la receta estaba aprobada, pero después me mandaron un nuevo mensaje que decía lo siguiente: Le cuento lo que pude averiguar sobre su caso. Los de Córdoba no cargaron nada, nos dicen que no hay nada autorizado ni por autorizar de ese afiliado»; contó el vecino, quien está desesperado.

Asimismo, Farkas aseguró que finalmente le pidieron que vuelva a hacer el reclamo y que espere.