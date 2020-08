Tuvo a su séptima hija y espera que Alberto Fernández sea el padrino

El pasado viernes 15 de mayo a las 10:30 de la mañana Gisela tuvo a su séptima hija mujer. Alma nació con 4.140 kilos. En plena pandemia por el coronavirus nació la pequeña en el hospital Rawson de San Juan.

Una vez que volvieron a su casa las esperaban Víctor Hugo, el padre y sus seis hijas: Yazmín (16), Guadalupe (10) Lurdes (4) Juliana (3) y Victoria (2). La séptima es Pía que murió hace tres años por una cardiopatía.

La séptima hija

Como marca la tradición y la Ley, Alma puede aspirar al privilegio de ser ahijada del presidente de la Nación, Alberto Fernández.

En nuestro país se aplica desde 1974, cuando se promulgó la Ley de Padrinazgo Presidencial (N° 20.843), y quiénes son beneficiarios se aseguran un aporte económico anual y una beca para estudiar desde la escuela primaria hasta la universidad que se recibe a través del Banco Nación.

Siete hijas mujeres tienen su explicación en el empecinamiento que contó Gisela: “Mi sueño siempre fue tener un varón, lo anhelaba. Y no más de tres hijos. Pero vino una nena atrás de la otra. Y seguí buscando un niño. Cada vez que veíamos una ecografía no lo podíamos creer… Si hubiera venido un varón no tendría siete. Pero son hermosas mis hijas. Divinas, super inquietas. Ya tengo a tres estudiando: Yazmin en el secundario, Guada en el primario y Lurdes en el jardín”.

Ella contó que al principio no quería saber nada con decirle al presidente. Pero se animó el 28 de mayo y respondió un tuit de Alberto Fernández sobre la nueva puesta en marcha de la planta automotriz de Toyota: “¡Hola señor presidente, soy mamá de la séptima nena! Y me hicieron un reportaje diciendo que usted es el padrino de Almita. Me gustaría saber como tengo que hacer… ¡Me encantaría tener una respuesta, desde ya muchas gracias! ¡Y que Dios lo proteja!!!!”. Luego, otro tuit con una hermosa foto de su hija…

La dura realidad que atraviesa la familia

La familia está atravesando un duro momento ya que ambos están sin trabajo. La mujer contó: “Yo trabajaba en una casa de familia, haciendo la limpieza, el planchado. Y Víctor Hugo en la Barrick, en las minas, cerca de la cordillera. Pero por la pandemia nos quedamos sin trabajo. Yo consigo ir a limpiar alguna casa de vez en cuando, y él sale temprano a buscar, hace alguna changa en un taller mecánico y tira currículums, pero está difícil criar tantos hijos. Así que por ahora sólo me dedico a cuidarlas. Lo único que tengo es la asignación, 10 mil pesos, y las más chicas necesitan pañales, leche…”

Hasta el momento la respuesta del presidente no llegó. sin embargo Gisela no pierde las esperanzas y tiene una buena razón para hacerlo. ella dijo: “Lo único que quiero es que el Presidente sepa esto… Me encantaría conocerlo y que él conozca a Almita. Que tenga una foto con él, nada más. ¿Si le pediría algo? Trabajo, lo único. No quiero que me regalen nada”.

“Cada vez que lo veo pienso ahí está mi compadre. Y cuando dicen algo malo de él, miro la tele y digo “no se metan con mi compadre. Yo confío que algún día lo vamos a conocer”, finalizó.