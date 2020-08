Preocupación del Gobierno nacional por los brotes en Córdoba

La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, alertó este martes a la mañana que "hay muchísimas provincias con transmisión comunitaria y sin poder controlar el virus" Covid-19.

En el marco del informe matutino del Ministerio de la Salud de la Nación sobre la pandemia, en el que se consignó que la circulación comunitaria se expandió a diez provincias, además del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), consideró: "seguimos teniendo provincias con un importante crecimiento de casos".

Vizzotti destacó el número importante de infectados que se registró en los últimos días en provincias como Córdoba, Santa Fe, Jujuy y Mendoza.

La funcionaria destacó que si bien se pone el acento en el AMBA, cerca de dos de cada diez pacientes de coronavirus internados en terapia intensiva no pertenece a esa región.

En cuanto a la Ciudad de Buenos Aires, advirtió que "no es buena la situación pese a que aparezca aplanada la curva o haya alguna reducción de casos, porque sigue siendo alto el número".

En tanto, advirtió que en la provincia de Buenos Aires "hay un aumento relevante de aumento de casos" de Covid-19.

En medio de ese panorama, Vizzotti subrayó que "aprender a convivir con el virus no es acostumbrarse y no es no optimizar las medidas de control".

"Los cuidados en cada salida laboral recreativa y maximizar las medidas. Eso es aprender a convivir con el virus. Siempre maximizando las medidas de prevención", dijo.

Vizzotti, además, dejó una advertencia para quienes minimizan los riegos de contraer la enfermedad.

"No hay información a largo plazo de las secuelas que puede dejar la enfermedad a pesar de que se la transite en forma leve", sostuvo.

Vizzotti puso al acento en el que continúan altos los porcentajes de testeos que dieron positivo, los cuales fueron de 47,8 por ciento en el país este lunes, en la Ciudad de Buenos Aires del 38,9 y de 56,5 en el área metropolitana de la provincia.

Hay otros seis provincias, aparte de Buenos Aires, que estuvieron por encima del 40 por ciento de positividad, las cuales son Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego.

Las buenas noticias son que Santa Cruz bajó ese índice del 70 al 38 por ciento, y Chaco, que llevaba varios meses comprometido, descendió a un 20.