El coronavirus contra el turismo: ¿Habrá temporada de verano en Carlos Paz?

Carlos Paz. La pandemia de coronavirus puso contra las cuerdas a la industria turística. En Carlos Paz, muchos consideran que la temporada estudiantil está perdida y hay mucha incertidumbre con respecto al verano. Los empresarios del sector reclamaron al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) que se habilite el turismo interno, pero el pico de contagios echó por tierra cualquier reclamo. Los meses pasan, se acumulan deudas y hay hoteleros, cabañeros, guías turísticos y transportistas que aseguran haber llegado a una situación crítica.

Se hicieron numerosas marchas para solicitar al gobierno nacional que se declare la emergencia turística y la Secretaría de Turismo avanzó en la elaboración de protocolos para que pueda desarrollarse la actividad bajo estrictas normas preventivas. No obstante, los casos de COVID-19 se multiplican y no se avizora un pronóstico alentador en un corto plazo.

Precisamente, esto hizo que todas las miradas se posan sobre la próxima temporada de verano. En septiembre debería comenzar el movimiento estudiantil, pero las autoridades provinciales y nacionales consideran que (en este contexto) pensar que podrá autorizarse el viaje de cientos de egresados a destinos como Bariloche o Carlos Paz, parece un imposible.

«Estamos en una situación difícil, porque por un lado hay una necesidad económica muy fuerte y por otro, tenemos la situación de la pandemia que no afloja. Nosotros tenemos los protocolos internos en hotelería y gastronomía, hemos planteado opciones para que el turismo se mueva por corredores (en nuestro caso con el afluente de Santa Fe y Rosario) y estamos trabajando con los empresarios, que sabemos que están pasándola muy mal. Nosotros somos una ciudad de carácter turístico y vivimos de esta industria, pero queremos que tanto el turista que venga como el vecino puedan estar tranquilos en este contexto»; explicó Sebastián Boldrini, secretario de Turismo y Deportes de Villa Carlos Paz.

«Analizamos la creación de un registro para que cada visitante indique de dónde viene, qué actividad hará e incluso se podría especificar que digan si tuvo o no COVID-19 o contacto con algún caso positivo. También hay que concientizar al vecino de que nosotros sabemos cómo movernos internamente, pero el problema es cómo llegarán los turistas»; manifestó el funcionario.

«Hay que ser muy responsables y cuidadosos, porque hay provincias que se apuraron a habilitar el turismo y ahora volvieron a Fase 1. Hay vecinos que están pidiendo que no dejemos entrar a nadie y que no haya temporada de verano, porque lógicamente tienen miedo de los contagios y la situación que se vive, pero también entendemos a los empresarios que están asfixiados por esta situación y que necesitan trabajar. Estamos hablando de miles de puestos de trabajo sostenidos sobre el turismo»; recalcó.

Carlos Paz es la plaza de espectáculos de verano más importantes del país y compite con Mar del Plata y la propia ciudad de Buenos Aires en cantidad de espectadores. El productor teatral Pablo Sittoni (Teatro del Lago) es integrante de la Cámara de Empresarios Teatrales y precisó: «Estamos viviendo una situación muy angustiante no saber si vamos a poder trabajar o no, no saber cuándo vamos a trabajar y no saber si habrá turismo y en qué condiciones. Yo creo que la industria turística está entre las primeras que más producen y en cuanto a puestos de trabajo, la que más genera por emprendimientos directos e indirectos. De manera que, la Provincia debería evaluar la posibilidad de hacer una inversión importante para proteger a las personas que vamos a trabajar y las personas que ingresen a Córdoba. Creo que se tendría que habilitar con los máximos cuidados posibles».

«No me imagino una temporada de verano sin turistas en nuestros valles, porque sería algo tremendo. Nosotros estamos usufructuando y pasando este invierno como podemos en base a la excelente temporada que tuvimos en enero y febrero de este año, pero no me imagino lo que sería una temporada sin turismo»; completó.