Investigarán el caso del vehículo desmantelado en el corralón municipal

Tras una denuncia penal que se hizo en las últimas horas, la Fiscalía de Tercer Turno de Villa Carlos Paz investigará el caso del vehículo que fue secuestrado y presuntamente desmantelado en el corralón municipal. Así lo informó el abogado Carlos Nayi, quien representará a Maximiliano Quiñonez, el vecino de Costa Azul que relató en las redes sociales lo sucedido.

Por su parte, desde el municipio también se llevará a cabo un sumario interno para determinar cómo fue el accionar del personal del corralón y aportar elementos que permitan determinar qué sucedió. No se descarta que el vecino pueda haber sido víctima de un hecho delictivo, pese a que el predio cuenta con custodia policial.

El caso se remonta al 22 de mayo del 2019, cuando el vehículo Citroën perteneciente a Quiñonez sufrió un desperfecto mecánico a metros de una estación de servicio en la calle Galileo. Como no estaba en la ciudad, los días pasaron y el vehículo seguía en el lugar. Fue entonces cuando los vecinos llamaron a la grúa municipal para que lo retirara y el auto terminó en corralón municipal. Sin embargo, el propietario no contaba con el dinero para retirarlo y pasó más de un año.

«A este matrimonio, el año pasado, se le cortó el embrague a metros de una estación de servicio, le colocaron un cartel y mientras se dirigían hacia su casa, vino la grúa municipal y se lleva el vehículo al corralón. Esta gente estaba pasando por una situación económica complicada, se le juntó la tormenta perfecta: la falta de medios para arreglar el vehículo y los gastos de estadía y traslado. Fue pasando el tiempo y cuando decidieron retirar la unidad, tuvieron que pagar 150 mil pesos más otros gastos y ellos viven de la venta ambulante de pastelitos. Pidieron ayuda a familiares y juntaron el dinero. Entregaron el dinero de la multas, le dieron un plan de cuotas y cuando fueron a retirar la unidad, se encuentran con que el vehículo fue desmantelado»; precisó el abogado Nayi, durante una entrevista concedida a El Diario.

«Más allá de la denuncia pública, hoy nos presentamos como querellantes particulares para que se determine la responsabilidad de todos quienes han intervenido en estos hechos. Según relata el matrimonio, cuando fueron al corralón, había otras personas a quienes les sucedió lo mismo. Lo llamativo es que al lado del corralón, hay un depósito policial que está custodiado»; agregó.

Luego que se hiciera público el caso, desde la Municipalidad de Villa Carlos Paz informaron que hay un procedimiento establecido y que cuando se secuestra un vehículo, debe ser trasladado hacia el corralón y permanecer allí con la faja de seguridad. «De ningún modo se tocan los rodados secuestrados, menos para sacarles partes. Creemos que podría haber existido algún delito»; aseveraron voceros del Palacio «16 de Julio».

«Me carnearon el auto»

«La Municipalidad me lo ha secuestrado, llevando al corralón municipal y en ese momento no contaba con el dinero para retirarlo. Una vez que junto ese dinero, me llegó al lugar y no me dejan ingresar para verlo. Aboné lo que me pidieron y cuando ingresé, me encuentro con que el auto ha sido carneado»; sostuvo Maximiliano, quien agregó: «Me faltan todas las cosas eléctricas, el auto estaba todo desarmado, lo han carneado. Le sacaron el frente, las luces, la batería y toda la parte de la computadora. Estaba la cerradura forzada».