Piden a la Coopi que informe si el concejal Ribetti es delegado

Hoy se aprobará en el Concejo de Representantes un pedido de informes para que la Cooperativa Integral comunique si el concejal Daniel Ribetti (Carlos Paz Despierta) tiene el cargo de delegado zonal de la Coopi para la Zona 3, lo que podría derivar en una situación de incompatibilidad con su rol como integrante del cuerpo legislativo.

La presunta anomalía fue descubierta por un grupo de vecinos de Villa Carlos Paz, a quienes les llamó la atención que Ribetti no votara a favor del proyecto para frenar el recambio de medidores que lleva adelante la entidad en medio de la pandemia.

La Coopi deberá precisar si Ribetti ha sido electo o designado como delegado (en representación de los barrios Costa Azul Norte, Santa Rita, Los Eucaliptus, Sol y Lago y Villa Domínguez) por el período comprendido desde el año 2019 hasta la actualidad, remitiendo copia certificada de las actas de designación de todos los delegados zonales, titulares y suplentes, que ocuparon y ocupan cargos en la actualidad.

De constatarse que el edil, que responde al ex candidato a intendente Emilio Iosa, cumple una función dentro de la entidad, se tendrá que evaluar si no está incumpliendo con el artículo 113 de la Carta Orgánica Municipal, donde se estipula que es incompatible con el cargo de concejal, «ser propietario o ejercer funciones directivas o de representación en empresas o sociedades públicas, privadas o mixtas, vinculadas con el municipio por contrato a título oneroso. Esta incompatibilidad comprende también a quienes ejercen funciones directivas o sean miembros del consejo de administración de cooperativas y/o de personas jurídicas de derecho público no estatal».

Dentro del esquema de gobierno de la Coopi, los delegados son los encargados de elegir al Consejo de Administración (las autoridades de la entidad) y son elegidos en asambleas que se realizan en distintos distritos. Asimismo, los delegados aprueba los balances, la memoria anual e informes correspondientes y son, según se especifica desde la prestataria, «un nexo fundamental en la comunicación entre la Coopi y los usuarios».

Tras la denuncia de los vecinos Juan Carlos Anselma y Jacinto Dangelo, más de un centenar de personas (identificadas con firma y número de DNI) respaldaron el pedido de que sea investigada una presunta incompatibilidad para ejercer sus funciones de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal y el Código de Ética de la Función Pública.