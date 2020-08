Una dulce tentación: Las increíbles creaciones de una pastelería de Cosquín

La pastelería «Amorino» es una dulce tentación, un emprendimiento que lleva el corazón y el talento de Laura Ludueña Prado, una vecina de Cosquín que se propuso cocinar «cosas dulces hechas con mucho amor» y revoluciona paladares con sus delicias. Sus productos son únicos, coloridos y muy sabrosos y una alternativa a las tortas, tartas y bocaditos que pueden comprarse en cualquier confitería o panadería.

El placer de comer y beber ha estado siempre ligado al amor que nace y se conserva a través del tiempo, la cocina es un acto de amor y Laura dice que encontró inspiración en las recetas de su abuela para hacer un producto diferente, visualmente lindo y de calidad. Tras haber trabajado en su casa durante mucho tiempo, se animó a alquilar un local en medio de la pandemia para poder trabajar con mayor comodidad y asegura que muchas familias la eligen por la calidad de sus creaciones.

«Yo comencé con la pastelería hace tres años, lo inicié como un hobby porque era algo que siempre me gustó y lo hacía para mi familia. Después empecé a estudiar pastelería pero no tenía la idea de armar un negocio, mi hija cumplió quince años y le hice la mesa dulce y ahí me empezaron a pedir familiares y amigos. Hace dos años, armé una página en las redes sociales y se convirtió en un negocio. Le puse Amorino porque el año que arranqué con los cursos, yo hacía macarrons y surgió la posibilidad de hacer un viaje a Europa. En Italia, había una heladera muy conocida, que se llamaba Amorino y tenía helados de macarrons. Además Amorino está relacionado con cupido y con el amor y siento que tiene mucha relación con lo que yo quiero transmitir y dar en cada producto que hago»; contó a EL DIARIO.

«Abrí un espacio propio que no está abierto al público pero que me permite trabajar mejor, la idea es que siga creciendo. Hay mucha pasión puesta acá, porque en estos dos años me dediqué completamente a la pastelería. Mi familia me banca muchísimo y participa mucha de esto, aportando ideas nuevas y sugiriendo cosas. Hay recetas que uso de mi abuela, algunas cosas que hacía yo de chica con mi hermana y cosas que me quedaron y fui aplicando después»; explicó la emprendedora coscoína.

Cuando abrí no había este tipo de pastelería en Cosquín, yo innové con muchas cosas y entonces la gente me empezó a buscar. Mis productos gustan mucho y siempre surgen nuevos clientes. Incluso me han pedido de Carlos Paz, La Falda y otras localidades, pero ahora se hace un poco difícil con el tema del traslado. También surgió la posibilidad de llevarle mis productos a la confitería Munich y durante el verano, hice para un lugar que abrió que era un resto bar y para el Hostal Characato»; agregó Laura, quien reconoció: «Es un momento muy especial, pero hemos logrado sobrellevar la pandemia y no me puedo quejar».

Durante la cuarentena, Laura también compartió una serie de tutoriales en la cuenta de Instagram de «Amorino», donde enseña a hacer algunas recetas tradicionales para hacer una rosca de pascua, pan casero, buñuelos, pasta frola, cookies de manteca, budín de pan y banana bread. «Eso surgió por la pandemia, porque al principio estuve mucho tiempo sin poder trabajar. Tuve que quedarme en casa por algunos problemas de salud de mi familia y empecé a grabar estos videos que tuvieron mucha repercusión también. Fue un pequeño aporte y a la gente le gustó mucho, la idea es seguir haciéndolo, por lo menos una por semana. También hay varios proyectos que dependen de todo esto de la pandemia»; completó.

Para contactarse con «Amorino, pastelería de autor», los interesados podrán escribir o llamar al número (3541)-552468 (también por WhatsApp) o bien ingresar a su página de Instagram.