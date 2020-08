Tras 10 años de abandono, cambian filtros de agua para tres localidades de Punilla

El intendente de Huerta Grande Matías Montoto junto al presidente de la Cooperativa de Agua de La Falda, el director técnico bioquímico Leonardo Piazza y doctor en Química de la Cooperativa San Antonio pusieron en marcha los filtros de la Planta de Villa Los Diques que estuvo abandonado por más de diez años y sin mantenimiento.

De esta manera, los filtros, llaves y todo el sistema comienza a trabajar brindando agua a más de diez mil hogares de Huerta Grande, La Falda y Valle Hermoso.

Montoto dijo que “hace mucho tiempo que venimos trabajando de la Municipalidad de Huerta Grande con las Cooperativas de Agua de La Falda y San Antonio para colaborar y brindar un buen servicio de agua corriente a todos los vecinos, esta planta que es la ex Ferrarini que fue trasladada desde la provincia de las dos Cooperativas. Vimos que esta planta no tenía el mantenimiento apto para su funcionamiento con filtros que no fueron cambiaron y este hacía que perdamos mucha agua y realizamos las gestiones correspondientes ante el Gobierno de Córdoba y estamos muy contentos de trabajar en conjunto de poder tener en marcha esta Planta de Agua Potable que se abastece de las vertientes. Esta planta abastece a vecinos de Huerta Grande, La Falda y Valle Hermoso así que es una planta muy importante con un tanque de casi 2 millones de litros que es el reservorio de agua más grande la zona. Mas allá de la parte de agua, desde el municipio estamos trabajando para recuperar toda esta zona turísticamente haciendo un Reserva Natural donde la gente pueda venir a caminar en un lugar natural”.

Por su parte, el presidente de la Cooperativa de Agua de La Falda, Edgar Madrid aseveró que es "muy importante tener el apoyo de la provincia de Córdoba porque esta planta la estábamos sosteniendo entre la Municipalidad, la Cooperativa de Valle Hermoso y La Cooperativa de agua de La Falda. Ahora gracias a esta gestión del Ministerio y la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia vamos a poder aprovechar toda el agua de Los Diques. Siempre digo que el dique de La Falda, es para esa ciudad y para Valle Hermoso, como el tanque de agua de una casa, y para Huerta Grande, Villa los Diques seria otro tanque de agua.

Aquí solo se hace un clorado, porque esta es agua de vertientes, distinta a la que se encuentra en el dique de La Falda. Ahora, teniendo los filtros y los repuestos vamos a volver a poner en funcionamiento la Planta”.

Asimismo, el director técnico bioquímico Leonardo Piazza, explicó que esta planta "está funcionando correctamente, el agua que ingresa de las vertientes es un agua espectacular que prácticamente no tiene mantenimiento. El dique se abastece con agua de lluvia. Actualmente, al no tener lluvia desde hace unos meses, hay muy poco caudal, pero cuando regresen las lluvias, va a funcionar como reservorio de agua y es ahí donde comenzamos a trabajar, ya que esa agua no se aprovechaba desde hace 10 años aproximadamente. Esta es una obra muy grande, es una obra que si no la trabajamos en conjunto no la sacamos adelante”.