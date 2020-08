Ultimo día de vacunación de perros y gatos en Carlos Paz

Durante el primer mes de la campaña, se vacunaron en total 5090 perros y gatos informó el Área de Veterinaria y Zoonosis en el marco de la Campaña de Vacunación Antirrábica. La misma se realiza en diferentes barrios, de 11 a 14 hs. y es de carácter libre y gratuita.

La última fecha de agosto será este martes 18/8 en los Jardines Municipales de Liniers 50.

Los perros y gatos mayores a 3 meses. Los perros deberán ir con collar y correa (no se vacunarán si están sueltos). Gatos en bolsos, mochilas, transportadoras (no se vacunan si están sueltos). No se vacunan hembras preñadas ni animales enfermos. Se suspende por mal clima y se reprograma. Además se recuerda que el uso de tapabocas para todas las personas es obligatorio.