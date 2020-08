Caravana anticuarentena en Carlos Paz

Una impresionante caravana con banderas recorre hoy la ciudad en reclamo a las medidas nacionales por la cuarentena y las reforma de la justicia que se denominó Banderazo 17A.

A lo largo de toda la costanera y el centro, unos 500 vehículos se movilizaron con carteles y bocinas para rechazar las medidas del oficialismo.

Esta es la cuarta protesta nacional contra las políticas de Alberto Fernández, quien respondió a la iniciativa pidiendo la unidad y habló de la "necedad" de los otros.

Las marchas se realizan en otros puntos del país. En Buenos Aires se realiza en el Obelisco como punto convocante.

En un spot publicitario aseguran quienes convocaron a la marcha que "el 17 decimos basta a los políticos que se sienten reyes, que se llenan la boca hablando de solidaridad y sacrificios, mientras nos miran de arriba dictando leyes que ellos no cumplen, exigiendo una empatía que ellos no sienten, y disfrutando de lujos por los que no pagan".

Aplausos

Por otra parte, convocan desde las redes sociales a un #Aplauso17A por los trabajadores de la salud. Será esta noche para homenajear a los trabajadores de la salud por su trabajo en el marco de la pandemia por coronavirus.