San Martín: «Seamos libres y lo demás no importa nada»

País. El 19 de julio de 1819, el Gral. José de San Martín advertía a sus tropas sobre la inminente llegada de una expedición española y arengaba a pelear por la libertad.

En su proclama, cargada de emoción y valentía, el Libertador decía textualmente: «Compañeros del Ejército de los Andes: Ya no queda duda de que una fuerte expedición española viene a atacarnos; sin duda alguna los gallegos creen que estamos cansados de pelear y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni ensartan; vamos a desengañarlos.

La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos han de faltar; cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las bayetitas que nos trabajan nuestras mujeres y si no, andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. La muerte es mejor que ser esclavos de los maturrangos. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre, o morir con ellas como hombres de coraje.» (Fuente: elhistoriador.com.ar)