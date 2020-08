Un carlospacense probará la nueva vacuna contra el COVID-19

Juan José Ronco es un carlospacense que se encuentra viviendo en Buenos Aires desde hace cuatro años y estará entre los primeros en probar la nueva vacuna contra el coronavirus.

«Vivo solo y se hace difícil la distancia porque extraño, mi familia está en Carlos Paz, pero tengo la tranquilidad de no ser un riesgo para otras personas. Ahora la condición principal es que no me contagie antes. Suena fuerte, pero hay que ver cómo evolucionan las cosas por acá»; dijo en diálogo con El Diario.

Desde 2016, Ronco se desempeña en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación y además está estudiando la maestría de Relaciones Internacionales en la FLACSO y colabora con los Cascos Blancos. Conmovido por la situación que vive el país, decidió ofrecerse como voluntario para realizar la prueba de la vacuna y lo hará sin recibir ningún pago ni contraprestación, simplemente por el deseo de ayudar.

«Cuando comenzaron a dispararse los casos en el AMBA, me incorporé a Casos Blancos Argentina, el organismo de ayuda humanitaria de Cancillería que re-enfocó sus operativos hacia el territorio nacional. Desde allí se realizan distintos trabajos en diferentes lugares, uno de ellos es en el barrio Ciudad Oculta de Villa Lugano. En un comienzo, las tareas de dirigían más a cuestiones preventivas, pero cuando los casos aumentaron se comenzaron a centrar en el acompañamiento y orientación de casos sospechosos de COVID en torno al dispositivo Detectar»; expresó Juanjo.

«Nuestro país fue seleccionado para ser parte de la Etapa 3 de un ensayo clínico cuyo objetivo principal es probar la eficacia de una vacuna desarrollada por BioNTech en colaboración con Pfizer para prevenir la enfermedad conocida como COVID-19. En este caso los laboratorios firmaron un convenio con el Hospital Militar Central, que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, y con el equipo de investigadores que dirige el doctor Fernando Polak. En ese marco se realizó una convocatoria para que se inscriban voluntarios. Si bien no se difunden los datos, algunos medios dicen que se inscribieron más de 25.000 personas, sobre las cuales se aplicaron distintos filtros y seleccionaron 4.500. Hace unos días me llamaron para confirmarme que estaba entre los seleccionados y fijarme un turno para la vacunación que será el 28 de agosto»; contó a este medio.

«No se conocen los criterios específicos, pero se busca probar la efectividad en distintos segmentos etarios de la sociedad. Ahora el 28 me colocarían la vacuna. Eso sí, tengo que mantenerme sin contagiarme durante estas semanas. Luego observarán si genero anticuerpos., y luego me colocarán una segunda dosis, para terminar de confirmar que el sistema inmunológico haya reconocido la información. En esta etapa, ya se entiende que la vacuna es segura, lo que intentan estudiar es su efectividad, que realmente logremos preparar nuestro sistema de defensas para el Covid-19»; agregó.

Asimismo, en otro fragmento de la entrevista, señaló: «A diferencia de los métodos tradicionales, o por lo menos en mi caso que no vengo del ámbito de la salud, lo que me resulta novedoso de esta vacuna es que no contiene dosis del virus atenuado, sino que se utiliza la tecnología del ARN Mensajero. Con esta técnica se recubre al código genético del virus con un compuesto de lípidos y se forma una nanopartícula que es lo que ingresa al cuerpo. El objetivo es que nuestro sistema de defensa aprenda de esta información sin tener que conocer al virus».

Consultado sobre las expectativas que tiene en torno al proceso de experimentación de la nueva vacuna, destacó: «Lo único que nos diferencia a los argentinos respecto a los peores días de Europa, cuando lo veíamos por la televisión durante marzo y abril, es que en estos meses hubo un gran aprendizaje en el tratamiento de la enfermedad y se ampliaron las instalaciones médicas. Si no fuera por eso, creo que nosotros estaríamos en la misma situación. De todos modos, el número de camas y respiradores no es infinito, y a medida que haya mayor circulación de personas y del virus, empezamos a exigir al sistema nuevamente. Espero que los resultados sean positivos y que realmente se los pueda tener pronto. Tanto esta investigación como la noticia que dio el presidente Alberto Fernández sobre la fabricación en nuestro país de la vacuna de la Universidad de Oxford, suman un poco de optimismo después de estos meses de espera. Pero también espero que haya acompañamiento por parte de la sociedad y no se relaje con las medidas de cuidado. Es una noticia buena que nos va a ayudar a transitar estos días que van a ser muy difíciles con la cantidad de contagios».