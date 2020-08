Un matrimonio no puede regresar a Carlos Paz desde febrero y piden ayuda

Un matrimonio carlospacense de barrio La Quinta está varado en Rawson, provincia de Chubut desde febrero pasado cuando decidieron tomar una cortas vacaciones antes de que se declarara la pandemia mundial y la consecuente cuarentena nacional.

Mercedes Bermúdez dijo a EL DIARIO que no tienen forma de volver porque el COE de Córdoba aunque los autoriza a entrar, los obliga a hacer cuarentena en un hotel designado por ellos y los establecimientos hoteleros no aceptan los cinco perros que tienen, y que son parte integral de la familia.

"Nosotros tenemos el domicilio legal en Carlos Paz, así que por lógica pensábamos que íbamos a poder volver. Y cuando gestionamos el permiso, nos dicen que hay dos requisitos sine qua non; una hacer cuarentena en un hotel a designar por el COE, y el segundo requisito es tener el hisopado negativo" afirmó Mercedes.

Y agregó: "Acá en Chubut no hay nadie oficial así como hospitales o dispensarios que nos hagan el hisopado. Así que tuvimos que buscar un laboratorio particular, sale carísimo y nosotros somos jubilados. La idea era conseguir un turno, y hacermos el hisopado porque tiene que salir al mismo tiempo, tanto el hisopado, que tiene una vigencia de 48 horas como el permiso nacional que tiene una vigencia de 24 horas y el permiso de la provincia de Córdoba que es de 96 horas. Todos tenían que estar por ejemplo para el viernes".

"Lo primero que gestionamos el permiso de Córdoba con el COE, habíamos hablado por teléfono, pedimos el permiso y cuando en las observaciones explico que tenemos cuatro perros, -un ovejero alemán, un mestizo mediano y dos caniches-, al otro día cuando estábamos por ir a hacernos el hisopado, me llaman del COE y me dicen que el permiso no nos lo pueden otorgar porque no tenemos la autorización para entrar ya que ningún hotel nos recibe con los perros".

Mercedes contó que ellos tiene su casa en Carlos Paz, y propusieron llegar "hacemos los 14 días de cuarentena, que nos monitoreen, nos pongan un policía en la puerta, pero no, el requisito es hacer la cuarentena en un hotel. Es muy difícil y los perros ya tienen sus mañas, son viejitos, y una está medicada por que es cardíaca".

Y agregó: "Nosotros estamos sin cobertura médica acá en Chubut porque tenemos APROSS y no nos cubre acá, por eso nos urge volver. Somos los dos pertenecientes al grupo de riesgo, yo soy cardíaca y mi marido hipertenso. Nos estamos costeando las medicaciones que antes comprábamos con la mutual en Córdoba y acá los precios en la Patagonia son impresionantes. Necesitamos volver por eso más que nada".

Mercedes afirmó que desde el COE "lo único que nos decían es que si podemos buscar a alguien que los vayan a buscar, pero estamos a 400 kilómetros de Carlos Paz y esa persona también necesita permisos provinciales, siendo que lo más viable sería que nos autoricen llegar a nuestra casa directamente. O sea no es un capricho. Yo tengo mi hija mi hija mayor que vive en Carlos Paz con su marido y un bebé, y ella tranquilamente nos pueden dejar en la mesa del jardín de la casa la mercadería para que nosotros no tengamos contactos con el exterior y así estar los 14 días en casa sin movernos".

Consultada sobre cuándo debían volver de las vacaciones, aseguró que en principio "el 19 de marzo nos dijeron que eran 14 días, y así estabamos una flexibilización y ahora necesitamos volver".

"Nosotros hablamos con una concejal de Carlos Paz, Natalia Lenci, ella se movió mucho y tuvo la misma respuesta que nosotros. En el COE la persona que se contactó conmigo también fue muy amable, estaba muy preocupada, muy comprometida, pero realmente no le encuentran la solución. También en el COE la persona que se contactó conmigo me llamó y me dice ´yo sé que se iban a hacer el hisopado y no quiero que gaste porque no están autorizados a entrar, yo estoy cumpliendo órdenes de arriba y no hay forma de que los autoricen a entrar´".

Por último pidió desesperada: "ya no sabemos a quien pedirle. Hemos hablado con la policía de Chubut y la policía de Río Negro, de La Pampa, todos, no tienen ningún inconveniente para que nosotros crucemos las provincias siempre, y cuando tengamos el permiso de Córdoba para entrar ya que el único que nos hacen problema es el de Córdoba lamentablemente".