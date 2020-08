«Me cobraron el peaje más caro de la provincia de Córdoba»

Un vecino de San Antonio de Arredondo denunció que fue multado de forma irregular por personal de la Policía Caminera en un control ubicado en el límite con Carlos Paz, al tiempo que asegura que tendrá que abonar un monto superior a los cinco mil pesos. El denunciante se desempeña en un servicio de emergencias del Valle de Punilla y dijo que los policías lo sancionaron por la terminación de su DNI, pese a que él les comunicó que esa disposición únicamente regía para quienes iban a practicar actividades deportivas o salidas recreativas.

Según manifestó en diálogo con EL DIARIO, el hecho se registró el último sábado cuando se dirigía a comprar un repuesto para su bicicleta y retirar dinero en efectivo en un cajero automático. Los uniformados le aplicaron una de las sanciones dispuestas para quienes incumplan con las disposiciones de la cuarentena, pero el vecino sostiene que no violó ninguna restricción.

«Me dirigía a Carlos Paz a comprar un repuesto para la bicicleta y a retirar efectivo, ya que en San Antonio no tenemos un cajero automático y me pararon cuando llegué al control de la Policía Caminera (en el límite con Carlos Paz). Yo llevaba barbijo, cinturón de seguridad puesto y llevaba las luces del vehículo prendidas. Ahí me paran y me preguntan a dónde me dirigía, les respondo que voy a Carlos Paz y me preguntan qué día es y me dijeron que sólo podían circular las personas con terminación impar en el DNI y el mío termina en 6. Me pidieron un permiso, a lo que yo respondo que trabajo en un servicio de emergencia médica y después me dijeron que no podía circular»; denunció.

«Me pidieron la licencia de conducir, un policía me la sacó de las manos y me informa que estoy en una falta contravencional y me pidió un mail para enviarme el acta. Me dice el motivo, a lo que le respondo que esa normativa rige solamente para actividades deportivas y recreativas, pero empezó entonces a darme vueltas. Cuando le pregunto el monto de la multa, me dice que es de cinco mil pesos para arriba, me devuelve el carnet y me dice que puedo circular libremente sin necesidad de volver a mi casa. Me cobraron el peaje más caro de la Provincia de Córdoba»; sostuvo el vecino.