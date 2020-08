Hoteleros de Punilla piden la emergencia del sector y califican a la situación como desesperante

El pasado miércoles el sector hotelero y gastronómico del centro y norte del valle de Punilla realizó una multitudinaria caravana por Capilla del Monte con el fin de poner en evidencia la realidad que están atravesando.

Los dirigentes de la entidad que los nuclea ASEHOGAP-FEHGRA, calificaron de desesperante la situación que viven los hoteles y restaurantes, y ven como única salida la sanción de una ley de emergencia que se ajuste a la inactividad total de los establecimientos.

También desde ASEHOGAP-FEHGRA aclararon que la movilización no fue para reclamar la apertura de los hoteles, sino para obtener un plan de ayuda práctico efectivos y acorde a la debacle que viven a raíz de la pandemia. Explicaron que no tiene sentido la apertura de los establecimientos si no está autorizado el turismo.

Recordaron, además, que son generadores de empleos y necesitan asistencia para mantener la estructura de los emprendimientos.

En el cierre de la movilización hubo discursos y los empresarios cantaron el Himno Nacional.