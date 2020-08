«Pablito viajero» quedó varado en Ushuaia

Tierra del Fuego. Pablo Imhoff, el viajero que cuenta sus aventuras en YouTube y supera en audiencia a los principales canales de noticias del país, quedó varado en la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, cuando lo sorprendió la pandemia de coronavirus justo antes de tomar rumbo norte para llegar hasta Alaska, en su última gran travesía a bordo de una moto Honda Econo Power de 90 centímetros cúbicos, modelo 1992.

"Pablito viajero", como se llama su canal de YouTube, y como mejor se lo conoce en las redes sociales, es una verdadera estrella de los ámbitos virtuales: 128 mil personas lo siguen en Instagram, y 284 mil son suscriptores en la plataforma de videos.

En materia de espectadores, cada una de sus historias es vista por más gente que el promedio de rating de los dos canales de noticias con mayor audiencia de Argentina, según los datos informados por la empresa Kantar Ibope Media para el semestre enero-junio de este año.

Prueba de su creciente popularidad es que Imhoff se cruza con alguno de sus seguidores en cualquier lugar del país, por más recóndito y deshabitado que sea: hace poco lo paró un niño en el poblado de Almanza, un desolado paraje de pescadores situado a 70 kilómetros de Ushuaia, sobre la costa del Canal Beagle.

"Creo que tengo una audiencia muy fiel. No sé bien a qué se debe. Yo siento que me acompañan y me ayudan todo el tiempo. Es una relación muy cercana. Es mutuo, porque yo también creo saber qué les gusta a ellos, cómo son. Todo eso deviene en un estilo de contenidos, en una línea", explicó a la agencia Télam el viajero de 33 años y oriundo de la ciudad santafecina de Santo Tomé.

Imhoff sostuvo que los suscriptores de su canal de YouTube fueron creciendo gradualmente, a la par de sus aventuras, aunque hubo hechos que le significaron un salto de seguidores, como el actual "Proyecto Alaska" que comenzó en enero de este año cuando partió de Santa Fe para llegar, primero, al Fin del Mundo.

Según este técnico óptico que a los 27 años decidió cambiar su forma de vida, y que se considera un "estudioso apasionado" de las nuevas formas digitales de comunicación, los contenidos de plataformas como YouTube, le están restando audiencia a los medios tradicionales.

"Los influencers o los youtubers somos más de carne y hueso. La televisión tiene un formato armado. La historia ya está lista. No parece espontánea. Yo muestro el proceso. Cómo las cosas van sucediendo. Si se me pincha la rueda, lo cuento. No armo un personaje. No soy un superhéroe. Ese me parece que es el éxito de las redes", argumentó "Pablito viajero".

En esa línea, afirmó que en tiempos de adaptación a los nuevos lenguajes virtuales, "todo está en cambio permanente y la clave es saber leer las nuevas conductas de las audiencias", y reconoció: "Yo me fui adaptando a eso, lo entendí. Y sigo cambiando siempre, buscando nuevas formas. Me apasiona hacerlo".