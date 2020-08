Pandemia: Un teatro de Córdoba vende todos sus trajes para sobrevivir

Los integrantes del Teatro La Llave, de la ciudad de Córdoba, debieron afrontar una de las decisiones más duras en esta pandemia; vender todo su vestuario y la utilería de todas sus costosas producciones teatrales para sobrevivir a la cuarentena.

Toda la compañía de teatro musical para la infancia que dirigen Ivanna Martin y Franco Pozzobon, dueños del teatro, debieron tomar esa drástica decisión ante la tremenda crisis que azota al sector y la imposibilidad de sostener y reabrir el espacio en un intento por salvarlo de la crisis que provoca la muy larga cuarentena.

La producción de espectáculos es altamente costosa y es una tremenda pérdida para la compañía que ambos dirigen, pero "no ha quedado otra opción ante la profundidad de la crisis en el sector".

"Tuvimos que cerrar el 10 de marzo por orden de la municipalidad de Córdoba y nos quedamos con el teatro cerrado hasta el día de hoy" aseguró Ivanna a EL DIARIO de Carlos Paz.

Y agregó: "Nosotros estamos en una red de salas, en las que somos un montón que estamos peleando y luchando para que EPEC nos condone la luz, para que no nos cobren algunas impuestos, y en ese sentido todavía no hemos logrado nada. El gobierno provincial ha dado un subsidio pero por única vez de $26.000 a muy poquitas salas y eso evidentemente no te resuelve hoy mucho que digamos. Además no se lo dieron a todas las salas sino sólo algunas que no tenían otro tipo de ayuda".

Ivanna relató que la situación del Teatro La Llave es más compleja que la de otros teatros. "Nuestra situación es una de las más adversas porque somos una de las dos salas independientes más grandes que hay en Córdoba, y somos nuevos, y si no tenes dos años de funciones acreditadas consecutivas no podés acceder a un subsidio, un préstamos, ayudas económicas o a cierto tipo de beneficios que sí ya cumpliste los dos años y ya los transitaste con funciones certificadas, en que conste que las hiciste, no podés acceder a todo eso, que el resto de las salas entiendo que la mayoría tiene a subsidios, apoyo y aportes porque funcionan hace muchos años. Hay salas en Córdoba que funcionan hace más de 20 años".

Además el tamaño del teatro también los afecta más en la pandemia: "es una sala muy grande de 200 butacas con costos altísimos que mantener en la que tenemos aire y calefacción central. Hay salas muy chiquitas que tienen por ahí una split, y en estas diferencias también están los costos que tenemos que asumir cada uno. Para todos es difícil, pero para algunos es más imposible como es el caso nuestro ante esa situación".

Apertura hacia lo virtual

Con respecto al traslado forzoso a la virtualidad, Ivanna aseguró que se van "desarrollando talleres online, pero por supuesto que con los ingresos de los talleres online nos salvamos un teatro. Por más que tengamos 7 u 8 talleres online, con esos ingresos son como muy exiguos al lado de tener abierto un teatro de lunes a lunes, con funciones para todo público todo el año. Y un Cine Club los martes que se llenaba y agotaban las entradas todos los martes del año. Es muy diferente a los ingresos exiguos que hoy tenemos en internet" afirmó.

Una dura decisión

"La decisión de vender todo el vestuario no fue para nada fácil" afirmó Ivanna. "También decidimos vender la utilería de las obras. Nosotros hacemos con el elenco La Llave Mágica teatro musical para niños y niñas. Son cosas que cualquier niño amaría tener en su casa como juguetes, coronas de princesa, espadas de pirata, gorros de pirata, paraguas que también queremos vender pero la Municipalidad Córdoba no nos autorizó, pero se comprometió a ayudarnos de otra manera, y estamos esperando esa ayuda. ya que nos dejó hacer esa venta en la vereda del teatro por que era ilegal".

Y señalo que les llevó "un mes la decisión de vender los trajes, porque fue durísima. Nosotros hace 10 años que hacemos teatro para niños y tenemos una colección de trajes de lujo porque son hechos por los mejores sastres del teatro San Martín, Alejandro Babiaczuck y Beatriz Cave, ya no queda gente como ellos, y son trajes excelentes. Hablamos con ellos sobre su costo y pusimos todos los precios por debajo de lo que ellos nos dijeron".

"La idea es apuntar a las grandes empresas a los benefactores anónimos, a particulares que tengan plata y que de pronto también te puedan ayudar aunque no vayan usar nunca el vestido, es un aporte simbólico y nosotros junto con los trajes les vamos a dar una carta de gratitud a cada uno de los que nos ayudan" afirmó Ivanna.

"Nos costó muchas lágrimas hacer la producción de fotos con los maniquíes y los trajes, especialmente a mí me costó varios abrazos al maniquí con los trajes que se había usado porque son emociones muy difíciles de procesar para un artista. Es como que te arrancan una parte de tu propio corazón. En el escenario estoy haciendo otro personaje, por ejemplo de una bruja y ahí soy la ella, pero cuando me toca despedirme del traje, es como que siento que yo tengo mucho que ver con eso. Es como la muerte del personaje despedirte de él. Todos estuvimos muy tristes haciendo esa producción, fue una decisión tomada con profundo pesar. Sabemos que nos quedamos sin trajes y al quedamos sin trajes nos quedamos sin obras, pero no nos imaginamos sino un futuro. Ahora hay que salvar el teatro, no veo cómo se puede salir después" sentenció.

La partida del hacedor del Cineclub

En medio de la pandemia el elenco sufrió otra pérdida muy valiosa. El 5 de mayo último, murió repentinamente Edgardo Bertone, quien manejó el cineclub de los martes (desde que existía Galileo y hasta marzo pasado). Todos los martes el teatro se llenaba y las entradas se agotaban. Ahora, si logran salvar el teatro, el cineclub que era un éxito ya tampoco será posible, lo que complica aún más la adversa situación, en medio del profundo pesar por la muerte de Bertone, referente indiscutido del cine local. Precisamente, el último día que estuvo abierto el teatro este año fue el mismo día en el cual Edgardo Bertone proyectó la que sería, sin siquiera imaginarlo, su última película.

Los trajes que hicieron temporada en Carlos Paz y fueron premiados

Los trajes, unos 30 en total, han sido elogiados y hasta nominados en rubros como “Mejor Vestuario” junto a espectáculos como Stravaganza cuando se han presentado en temporadas de teatro en Carlos Paz. Y han sido ponderados de semejante manera porque, en su mayoría, fueron confeccionados por los mejores sastres de Córdoba: Alejandro Babiaczuck y Beatriz Cave (sastres oficiales durante décadas, hasta su retiro, del Teatro San Martín de Córdoba). Son trajes elaborados con excelencia y oficio, al mismo tiempo que sus detalles en cuanto a telas (algunas importadas), sedas, tules, satenes, etc. son de primera calidad. Botones forrados, bordados a mano, todo confeccionado en sastrería profesional, hace que estos trajes tengan un valor muy elevado en la actualidad.

Con estos trajes, la compañía de teatro musical para la infancia ha puesto en escena 12 obras en los últimos 7 años, la mayoría de libro y música original, llegando con algunos de dichos espectáculos a la mítica calle Corrientes, marcando un éxito con La Llave Mágica El Musical en el año 2013.

Múltiples premios y distinciones

Con sus obras obtuvieron numerosos premios, entre ellos Premio Carlos Mejor Espectáculo (3 temporadas), Premio Carlos Mejor Música Original (2 temporadas), Nominaciones a Mejor Vestuario, Mejor escenografía, Mejor Libro Original; Premio VOS de La Voz del Interior al Mejor Espectáculo Infantil de la Temporada en Carlos Paz; Premio Carlos Mejor Actriz (Ivanna Martin), Premio Carlos Mejor Actor (Franco Pozzobon), Premios Estrella de Concert, Municipalidad de Córdoba y una distinción especial por al aporte a la cultura y a la educación del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Cómo ayudar desde las redes

Para poder acceder a todo lo que está en venta podé ingresar aquí y ver las fotos y los precios de cada uno. Para ayudar de otra forma, también se pueden suscribir al canal de Youtube sin costos, sólo entrar y hacer click aquí. Y si querés enviar un mail podes escribir a esta dirección.

La primera “salvación” del teatro

El Teatro La Llave funciona en Gauss 5730 de barrio Villa Belgrano, en la zona norte de Córdoba Capital. Anteriormente, durante 15 años funcionó bajo el nombre de “Galileo” constituyendo un espacio cultural de referencia para los cordobeses. Cuando su dueño (Oreste Gaido) falleció, tiempo después el espacio se cerró y estuvo sin funcionar por casi tres años.

En ese tiempo, Ivanna Martin y Franco Pozzobon se propusieron salvar el teatro ya que su compañía había hecho la última temporada de “Galileo” con gran éxito y, ante la triste noticia, comenzaron una lucha que llevó casi tres años pero que resultó como esperaban. En agosto de 2018 se hicieron cargo del espacio.

Durante casi 7 meses lo tuvieron en obra y refacción edilicia (invirtieron millones en reconstruir y remodelar el edificio que estaba abandonado. El teatro quedó constituido como tal, con hall de ingreso, sobre avenida Gauss, lobby, boleterías, marquesina, batería de baños –que nunca había tenido-. Al tiempo que remodelaron la sala, compraron todo nuevo –sillas, sonido, iluminación, telones, cortinados; y estrenaron camarines cómodos, confortables y con baño propio para recibir de la mejor manera a los artistas). Ese largo y costoso proceso de recuperación del lugar tuvo su final el día de la reinauguración –ahora bajo del nombre Teatro La Llave- en el verano de 2019. A dicho proceso lo consideraron haber “salvado el teatro” (que iba a ser demolido para construir un housing).