Un artista cordobés puede convertirte en el personaje de tus sueños

Gustavo Carrizo es un artista cordobés de 31 años que marca tendencia en las redes sociales por su increíble talento como maquillador artístico y bodypainter, con su pincel, es capaz de convertirnos en un personaje salido de un cuento o un película de acción o un comic.

Se hace llamar «Blue», participó de una gran cantidad de eventos de magnitud y asegura que su objetivo es romper barreras y llevar su arte por el mundo. Sus creaciones son únicas, llenas de color y transmiten emociones, sensaciones y mucha inspiración.

«La idea de hacer esto comenzó hace cuatro años, desde chico siempre pinté y dibujé, hice la carrera de profesorado en artes visuales y siempre estuve vinculado al arte pero no sabía que me iba a dedicar al bodypainting o al face paint. En un viaje que hice a Brasil conocí a un amigo que hace maquillaje artístico, me mostró lo que hace y me gustó. Cuando llegué a Córdoba empecé a buscar quien enseñaba y conseguí una profesora que tenía conocimientos sobre maquillaje artístico. Primero empecé con los niños, después hice panzas para baby shower y gracias a esta profesora, quien me contó sobre un concurso en Carlos Paz, participé y gané el primer premio»; contó a EL DIARIO.

«Realizo bodypaint en muchos eventos, cuatro años estuve en la Expo Erótica, también estuve en la Expo Tatoo y en otros eventos de magnitud como por ejemplo en boliches y en desfiles. Empecé a dar cursos y creo que todavía falta que esto explote, porque es algo que -por ejemplo- se utiliza mucho en países como España. Hay que romper con las estructuras y entender que esto no es un desnudo ni pornográfico, esto es arte vivo. Mi idea es romper con esto y abrir la mente»; destacó.

«Yo quiero romper barreras y llegar a muchísima gente, me encantaría hacer un gran evento. Yo elegí denominarme Blue y así me pueden encontrar en las redes sociales, porque muchos colegas tiene su nombre y apellido, pero yo pensé que debía tener un nombre de fantasía. Durante esta cuarentena realicé muchos vídeos en vivo para que la gente pueda conocer un poco sobre el trabajo que hago y también pueda aprender»; aseguró a este medio.