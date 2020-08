Alberto Fernández se reunió con la madre de Facundo Astudillo Castro

Alberto Fernández, se reunió este lunes en la residencia de Olivos con la madre de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido el 30 de abril último tras salir de su casa de la localidad de Pedro Luro, en el sur de la provincia de Buenos Aires.

La reunión se desarrolló en el despacho del jefe de Estado en la residencia de Olivos, desde las 12.30 y se prolongó durante casi dos horas. Fuentes oficiales informaron que el encuentro se realizó “a solas” entre el mandatario y Cristina Castro.

Noticias Relacionadas Fernández se reunirá este lunes con la madre de Facundo Astudillo Castro

La mujer se retiró de Olivos pasadas las 14 sin hacer declaraciones. Sin embargo, a las 15 participó de una videoconferencia con la prensa, organizada por Amnistía Internacional, en la que manifestó estar “conforme y tranquila” tras la reunión con el jefe de Estado.

“Lo miré a los ojos, he hablado con él, me ha dejado conforme, tranquila”, dijo Castro, aunque aclaró que “no quiere decir que no vaya a seguir buscando” una respuesta para lo que le sucedió a su hijo.

Luego de la conferencia en la ONG, Cristina Castro sostuvo que fue a la reunión en busca de una respuesta y que el mandatario se la “está dando”.

“El presidente mantiene su apoyo y se ha comprometido. El no va a encubrir ni tapar a nadie. Quiere lo mismo que yo, que se sepa la verdad y que se haga justicia”, dijo y afirmó que no tiene dudas respecto a que “la Policía bonaerense” es responsable de la desaparición de su hijo.

“Él va a hacer todo para investigarlo. No va a apoyar a nadie. Él va con la verdad y los culpables van a pagar”, enfatizó.

La madre de Facundo informó también que le comunicó al presidente que denunciará a la Argentina ante Amnistía Internacional, y agregó que el jefe de Estado “lo ha sabido entender”.

La mujer llegó el domingo a la ciudad de Buenos Aires desde Pedro Luro, donde reside, y este martes participará del inicio de la autopsia a la que serán sometidos los restos hallados hace diez días en un cangrejal de la localidad de General Daniel Cerri.

Hasta el momento, los restos permanecen en los laboratorios del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en el barrio porteño de Núñez, cuyos expertos serán los encargados de realizar la autopsia.

A los expertos del EAAF se suman tres especialistas de una universidad pública de la provincia de Buenos Aires, cuatro integrantes del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia y una integrante del Conicet para realizar la autopsia.