El Presidente le regaló un perro a la madre de Facundo Astudillo

Destrozada, después de participar del inicio de la autopsia al cuerpo encontrado en un cangrejal para saber si es el de su hijo, desaparecido el 30 de abril tras ser detenido por la Policía,la mamá de Facundo Astudillo Castro contó el regalo especial que le hizo el presidente Alberto Fernández en la reunión que mantuvo con él el lunes, tras su llegada a Buenos Aires.

Cristina Castro resaltó el gesto y contó que el perro de la familia, Felipe, murió durante la desaparición del joven, mientras ella participaba de un rastrillaje para tratar de hallar a su hijo. "El Presidente se enteró y nos regalo un perro como Dylan, sobrino de Dylan. Es es hermoso. Yo confío más en los perros que en las personas. Mi Feli no tiene reemplazo porque es lo más lindo que yo tuve en esta vida, era amigo de todos, era el perro de Facundo, de nosotros, de los amigos. Cuando llegue a Luro pediré que me envíen mi perro nuevo, cuando llegue ese perro decidiremos entre todos qué nombre va a llevar", contó Cristina Castro.

La madre del joven relató que "el perro de Facundo murió durante un rastrillaje". "Lo mataron, lo dejaron tirado al lado de un desagüe. Me mataron a Felipe y yo estaba rota, porque venía de un allanamiento o de un rastrillaje, no me acuerdo bien, y con la fuerza que nos quedaba enterramos a nuestro Feli", recordó.

Sobre su encuentro con el Presidente, la madre de Facundo Astudillo Castro resaltó que la política no le interesa, pero que Alberto Fernández la "trató bien". "Me llevo un perro", dijo.

"Sigo pensando que hay políticos de Villariño que son responsables. Yo sigo sosteniendo que el señor intendente de (Carlos Bevilacqua) tiene que presentar la denuncia que hizo en los medidos para que sigan la pista del narcotráfico. Lo mínimo que puede hacer es pedir disculpas y presentar su renuncia. A mi hijo el intendente lo trató de narco, ensució a toda la familia. Que investiguen al narcotráfico, dijo, nos conoce a todos. Como no le dieron bola, yo no me olvido, empezó a prohibirle a la gente que suba posteos de la búsqueda de Facundo, les prohibió ir a las marchas. No estoy enojada, pero me acuerdo de todo. Si no presenta la renuncia la voy a pedir yo. No voy a tener piedad, no me va a temblar el pulso", comentó Cristina.