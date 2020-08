«No están dadas las condiciones epidemiológicas para la vuelta de clases»

La vuelta de clases presenciales todavía no tiene fecha. La Ciudad de Buenos Aires propuso un protocolo para el posible regreso, pero fue rechazado. Y el ministro de Salud Ginés González García se sumó a la respuesta negativa.

En una entrevista radial, el médico argentino aseguró: “Está claro que mientras haya circulación comunitaria no debe haber apertura de las escuelas de ninguna manera. Ayer hubo más de 1.300 casos nuevos en la Ciudad de Buenos Aires y no están dadas las condiciones epidemiológicas“.

Para apoyar su argumento, tomó el ejemplo de Israel. En el país de Medio Oriente se volvió a la dinámica presencial en escuelas y días más tardes ocurrió un rebrote. De esta manera, señaló: “Aún con los máximos recaudos, a veces un exceso de optimismo hace que suceda lo que pasó en Israel“.

Luego, defendió su gestión: “La intención de uno es volver a la normalidad lo más rápido posible, pero yo tengo la responsabilidad de mirar a la salud. Hay que mirar la epidemiología; si después por cuestiones políticas uno toma otra decisión, yo no tengo nada que ver“.

El rechazo de Ginés al protocolo de Ciudad

“Había incongruencias entre lo que presentaron y lo que decían en los medios”, dijo el ministro como una de las razones de su negativa. A su vez, agregó: “El programa Conectate en la escuela implica de hecho la presencia de docentes”.

El plan era destinado a aquellos alumnos que no pudieron continuar sus estudios a distancia. Consistía en turnos, una estadía máxima de dos horas y 15 estudiantes por escuela. No obstante, el protocolo fue rechazado y no sólo por Ginés González García sino también por el gremio docente debido a la exposición de contagio tanto en adultos como en jóvenes. En Diputados también se manifestaron en contra.