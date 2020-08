PAMI pagará los medicamentos que necesita el jubilado de Tanti con cáncer

Luego de varias denuncias y de haber dado a conocer su historia en EL DIARIO, finalmente el PAMI cubrirá el tratamiento oncológico que necesita el jubilado de Tanti que padece cáncer de vejiga. Se hará cargo de los medicamentos.

A partir de su testimonio, hubo múltiples cuestionamientos por el funcionamiento de la oficina que encabeza en la Provincia de Córdoba el intendente -con licencia- de La Cumbre, Rubén Ovelar, quien además fue criticado duramente por la distribución de vacunas contra la gripe en plena pandemia.

Tras múltiples gestiones que derivó en la intervención del PAMI Nación, Tomy Farkas, logró que la administración se comprometiera a brindarle cobertura y subsanara lo que se consideró un «error» de la oficina del PAMI Carlos Paz.

«Yo realicé hace unos meses atrás una consulta médica y por segunda vez me detectaron cáncer de vejiga, me sometí a una intervención quirúrgica y tras ello el médico oncólogo me indicó un medicamento a través de una receta para solicitarlo al Pami. De ahí pase a solicitar un turno para Pami, a los 15 días fui por primera vez dirigiéndome en taxi desde Tanti y gastando 1500 pesos, sin embargo nunca pudieron darme una solución y así reiteradas veces. Recién cuando acudí a los medios y pude exponer mi situación y reclamo, se ve que trascendieron al ámbito político y ahí me mandaron un mail del Departamento de Prensa del Pami indicándome que desde la oficina de Carlos Paz no habían iniciado los trámites»; contó el vecino.

«Me pidieron que empezara una nueva solicitud y a los 15 días, me contestaron desde Anses y me informan que se dio curso a mi receta, pero que el medicamento que mi doctor había solicitado solo se podía emitir en CABA. Me cambiaron el nombre del medicamento para volver a llevarlo a mi doctor, otra vez tuve que tomarme otro taxi y en la Clínica San Roque, me atendió mi médico para realizar ese trámite. Después de vivir todo eso, directamente me dirigí a una farmacia y pedí el medicamento, lugar donde me dijeron que tenía que esperar quince días. Paso un montón de tiempo desde que yo lo pedí por primera vez, una verdadera odisea tuve que vivir y gasté muchísimo dinero en cada uno de los viajes en taxis»; agregó el jubilado.

«Es lamentable ver como tratan a los adultos mayores como nosotros, la tendencia del Pami es que los viejos se mueran lo más rápido posible y gasten menos dinero. Si no hubiese sido por los medios, hasta el día de hoy seguiría esperando. No sé que esperaban, que me muriera de coronavirus o que me muriera por no recibir el tratamiento que necesito»; completó.