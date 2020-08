Baby Etchecopar tiene coronavirus

Buenos Aires. Ayer, Baby Etchecopar dio positivo en el test de Covid-19. El periodista se encuentra asintomático, aislado y a la espera del resultado del hisopado que se realizó para confirmar el diagnóstico.

"Es jueves, 6.25 de la tarde, estoy en mi casa, me dio positivo pero estoy perfecto, asintomático. Me dieron diez días para descansar. Así que este lunes no, el otro podré reintegrarme al trabajo. Quiero decir esto para que no aparezca que estoy internado ni con suero. Tengo la pulsera de seguimiento. Afortunadamente estoy muy bien. Diez días y si hace falta un ibuprofeno. Estoy pasando mi coronavirus", contó en el video enviado a la prensa por el periodista.

Hace una semana, Etchecopar dio a conocer una carta abierta al presidente Alberto Fernández en la que manifestó su apoyo a quienes se manifestaron en el banderazo del 17A. "Ninguno de los que fuimos a la marcha intentamos doblarle el brazo. Tal vez lo más cercano a su anatomía fue querer abrirle las orejas (...). ¿No escucha, estimado Presidente, que hay un país fundido, cansado, agobiado, desilusionado que esperaba lo que prometió y a cambio solo tuvimos 'cientocincuentena'?", cuestionó por entonces.