Martín Yeza, el intendente de Pinamar, confirmó que tiene coronavirus

El intendente de Pinamar, Martín Yeza, confirmó que el resultado del hisopado fue positivo de COVID-19. El alcalde de Cambiemos no precisó si su esposa Carolina también dio positivo. En Pinamar se vive el peor momento desde el comienzo de la pandemia, con 30 casos hasta el domingo.

"Quiero contarles que el resultado del hisopado fue positivo de COVID-19. Estoy en buen estado de salud al igual que mi familia. Vamos a seguir aislados y cuidándonos de acuerdo a las indicaciones médicas", escribió Yeza en su cuenta de Twitter, acompañado por una foto con su esposa, su hijo y dos niños más.

Quiero contarles que el resultado del hisopado fue positivo de COVID-19. Estoy en buen estado de salud al igual que mi familia. Vamos a seguir aislados y cuidándonos de acuerdo a las indicaciones médicas. pic.twitter.com/wgTyjkEnsJ — Martín Yeza (@martinyeza) August 3, 2020

"No tomo mate desde hace 120 días, no saludo ni con el codo ni el brazo. Probablemente con alguien asintomático", había comentado Yeza hace unos días, cuando desde Twitter le consultaron si tenía claro cómo se había contagiado.

El sábado, Martín Yeza contó también en las redes sociales que se había hisopado. "El miércoles me autoaislé porque tenía unos primeros signos gripales, ya el jueves con síntomas de covid19 y luego de 72 hs me hice el hisopado. Tengo todos los síntomas, todos leves, pero todos al fin", escribió en su cuenta.