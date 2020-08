Más de 5 mil perros y gatos de Carlos Paz ya fueron vacunados

Durante el primer mes de la campaña, se vacunaron en total 5090 perros y gatos informó el Área de Veterinaria y Zoonosis en el marco de la Campaña de Vacunación Antirrábica. La misma se realiza en diferentes barrios, de 11 a 14 hs. y es de carácter libre y gratuita.

Durante la mañana de hoy, el equipo de veterinarios del Municipio realizó el operativo de vacunación en la Plaza Upsala de barrio Solares de las Ensenadas.

Cronograma de agosto

MARTES 04/08: La Quinta I - Centro Vecinal – La Paz y Mar Chiquita. MIERCOLES 5/08: La Quinta IV- Centro Vecinal – Los Plátanos y Timbó. JUEVES 06/08: La Quinta- Plaza Barrial- Al. Magno y Los Sauces. VIERNES 07/08: La Quinta - Donizzetti y Euclides. LUNES 10/07: Costa Azul Norte – Caniles Municipales. MARTES 11/07: Carlos Paz Sierras- Roma y Congreso. MIERCOLES 12/08: Altos del Valle - escuela secundaria. JUEVES 13/08: Centro Viejo - 9 de Julio y Curuzú Cutiá. VIERNES 14/08: Villa del Lago- Caps Villa del Lago. MARTES 18/08: Jardines Municipales- Liniers 50.

Los perros y gatos mayores a 3 meses. Los perros deberán ir con collar y correa (no se vacunarán si están sueltos). Gatos en bolsos, mochilas, transportadoras (no se vacunan si están sueltos). No se vacunan hembras preñadas ni animales enfermos. Se suspende por mal clima y se reprograma. Además se recuerda que el uso de tapabocas para todas las personas es obligatorio.