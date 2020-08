Una a una las multas y montos por no cumplir el protocolo Covid-19

Este es el listado de las 13 infracciones previstas en la ley 10702 de la provincia de Córdoba del régimen sancionatorio excepcional emergencia sanitaria covid-19

• El monto de las multas dentro de las medidas de protección personal van de $5.000 a $7.000:

El incumplimiento del uso de barbijo no quirúrgico o casero cada vez que se abandona el domicilio particular en la vía pública, en entidades públicas o privadas, centros comerciales, supermercados, farmacias, bancos y transporte público, la multa será de $5.000. No emplear el kit de bioseguridad correspondiente en la atención al público, ya sea barbijo o alcohol en gel, la multa es de $7.000

• En cuanto a la disposiciones y medidas de prevención para las actividades económicas deportivas artísticas y sociales las multas van de $10.000 a $50.000:

Por incumplimiento del límite horario y días habilitado para actividades, la multa será de $10.000. Por incumplimiento en la cantidad de personas, distancias entre mesas y otras la multa es de $50.000. Por omisión en el ingreso del local de no tener alcohol en gel y medición de temperatura la multa será de $30.000-.

Por omisión de empleadores de proveer equipos de protección personal, según el protocolo de actividades o sea barbijos, la multa será de $50000. En el incumplimiento en la limpieza, sanitización y ventilación adecuada de ambientes la multa será de $20.000.

• En tanto las disposiciones y medidas de prevención en reuniones familiares y cualquier tipo de reunión que fuere habilitado por el COE las multas van de $10.000 a $100.000.

Por exceder el número de personas en reuniones familiares de hasta 15 personas la multa es de $10.000. Por el máximo de personas en reuniones familiares (20) la multa es de $50.000 pesos. Por exceder el número máximo de personas en reunión familiares donde hay más de 20 personas la multa es de $100.000.

Por uso de espacios públicos no habilitados para reuniones familiares, la multa es de $10.000. En reuniones sociales en domicilios particulares de hasta 20 personas que no son familiares la multa es de $70.000 y para reuniones sociales domiciliarias particulares donde hay más de 20 personas que no son familiares la multa es de $100.000.