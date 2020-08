Piden ayuda para un joven de 20 años disléxico que vive en la calle

Una vecina de San Antonio de Arredondo pidió ayuda para un joven de 20 años de edad que vive en la calle, no sabe leer y escribir y vive a orillas del río San Antonio en Playas de Oro I.

"Necesita con suma urgencia trabajo y vivienda" aseguró Macarena Arca, quien lo ayuda momentáneamente ya que debió irse del lugar después de las denuncia realizada por vecinos.

El joven de nombre Josué está viviendo de la ayuda de algunos vecinos, y piden cualquier tipo de apoyo para solventar su situación.

"El tema acá es que nos estamos ocupando nosotros sea mi compañero y yo y otra pareja y ellos viven en Playas de Oro" dijo Macarena a EL DIARIO. "Anoche lo puede alojar en casa, esta noche no puedo, pero mañana sí. Ya nos donaron un montón de ropa, zapatillas, un montón de cosas para el a nosotros nos parece que él necesita otra cosa, necesita trabajo y vivienda. O sea dignificarse y reinsertar en esta sociedad y también un asistente social, que eso tenemos que ver la forma de conseguirla" aseveró.

"El tiene un retraso madurativo pero eso no le impide desenvolverse, inclusive también habíamos pensado tramitarle el certificado discapacidad. Además por otro lado es disléxico y eso se le complica para escribir. Es un pibe buenísimo, habla poco pero es muy sensato también" afirmó a este medio.

Y agregó: "Tiene problemas en su dentadura, le faltan dientes. Y el necesita en un seguimiento permanente, no sirve si le donamos ropa, si lo asistimos un toque y ya la semana que viene nos olvidamos de él. Me parece que no es así, es mas bien un acompañamiento y una contención. Este chico también necesita vida social. Lo que a nosotros nos parece normal él no lo vive. Anoche casa se quedó a ver películas de Marvel hasta tarde en la compu, le di unas masitas, -yo me dedico a la pastelería-, y bueno nada me afectó un montón la situación no podía mirar para otro lado y se terminó quedando en casa".

Macarena dijo que sería de mucha ayuda y dejó un número de contacto: 3541544564 y +54 9 11 2879-0085. Pidió además que envíen sólo mensajes no llamadas a aquellos que quieran ayudar.