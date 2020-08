Carlos Paz: ¿Qué pasará con el servicio transporte urbano?

Villa Carlos Paz. El intendente Daniel Gómez Gesteira analiza las alternativas para regularizar el servicio de transporte urbano en Carlos Paz, luego de haber decidido terminar con la concesión que estaba en poder de la empresa Autobuses Santa Fe. El mandatario decretó la caducidad del contrato firmado, al tiempo que hoy remitió al Concejo de Representantes un proyecto para que se declare la emergencia y pueda avanzarse sobre contrataciones hasta que haya una nueva prestación.

Según manifestaron desde el Palacio «16 de Julio», una de las opciones es convocar a los transportistas estudiantiles y de excursiones turísticas (quienes dejaron de trabajar hace cuatro meses) para que se hagan cargo del servicio de forma momentánea y con recorridos acotados durante la pandemia, hasta que pueda confeccionarse un nuevo contrato de concesión.

Por otro lado, los choferes nucleados en el gremio AOITA plantearon la posibilidad de conformar una cooperativa de trabajo y hacerse cargo de la prestación.

Mientras se evalúan las diferentes alternativas, el Ejecutivo trabaja sobre las nuevas necesidades que tiene la ciudad en materia de conectividad y para modificar un contrato que tiene trece años de antigüedad.

El concejal Sebastián Guruceta (Carlos Paz Unido) manifestó a El Diario: «El intendente decretó la extinguió de la concesión del transporte urbano de pasajeros y ahora remitió un proyecto para que se declare la emergencia en el sistema de transporte y a su vez, lo habilitemos para que pueda hacer contrataciones y planificar cómo seguirá prestándose el servicio hasta que se adjudique a una nueva empresa la prestación».

«Creo que el intendente tomó una decisión madura, hizo un análisis de la situación que atravesaba el transporte público y decidió la rescisión del contrato por una serie de incumplimientos porque no se respetaban las frecuencias, los colectivos no pasaban y luego directamente llegó la pandemia y se paralizó el servicio. Sin embargo, se continuaron cobrando los subsidios nacionales y las unidades no circularon nunca más por la ciudad. Es una resolución con mucha prudencia y mucha documentación que se ha recogido porque no queremos que haya un juicio de la empresa hacia el municipio. Hay un nuevo contrato de concesión que el Ejecutivo remitirá próximamente al Concejo que será muy diferente al actual, que se elaboró hace trece años»; agregó.

«La realidad de Carlos Paz ha cambiado y debemos adaptarnos. Si bien la empresa debería cumplir por treinta días con el servicio, creemos que no lo hará y hay planes de emergencia que se están barajando, con recorridos acotados que podrán ser prestados por terceros que contrataría el Ejecutivo y que podrían ser transportistas de nuestra ciudad. También se analiza la propuesta planteada por el gremio y seguramente se buscará la mejor alternativa»; precisó el concejal.

«El servicio estaba en decadencia, pero se debía tomar una medida responsable para no perjudicar a la Municipalidad con una situación de juicio. Esto lo decimos porque había algunos irresponsables que venían exigiendo el fin de la concesión, sectores de oposición que planteaban acciones alocadas que impactarían sobre los vecinos»; completó.