Médica que cura Covid-19 dijo que es una gripe, y explica porqué todo se hizo mal

María Barrientos es una médica salvadoreña que aplica con gran éxito el tratamiento para el coronavirus a pacientes de su país y países vecinos y explicó en una entrevista porqué todo se hizo mal desde el principio y cómo tratar la enfermedad: "es un virus de gripe".

Graduada de la universidad de San Salvador, Barrientos realizó su certificación en Estados Unidos para luego regresar a su país donde fue becada en posgrados de microbiología, farmacología y bioquímica y ahora trabaja como médica particular atendiendo casos de covid-19 que se recuperan exitosamente.

Su trabajo comenzó a hacerse conocido gracias a los tratamientos en los que logra recuperar a sus pacientes de Covid-19 positivos y sus consultas se cuentan por miles, no sólo de los países de América sino también de Europa.

"No es que sea una fórmula nueva, ni que me haya inventado la rueda, fue que simplemente por ser microbióloga pude entender perfectamente el virus, y al entenderlo comprendí que simplemente era un virus de gripe, los coronavirus son virus de gripe. Si tu estás ante una gripe, lo primero que tienes que dar es un antigripal. Eso es lo primero que se debió darse y no se hizo. Europa no dio antigripales y Estados Unidos tampoco y la infectividad del virus se hizo enorme".

Barrientos aseguró que esto no se hizo porque se siguió un protocolo de la OMS, anulando su diagnóstico y el tratamiento ampliamente conocido: los antigripales y antiinflamatorios.

En esa línea en Córdoba se probó con éxito el ibuprofeno, y en su red social le médica publicó la noticia cuando se anunció en mayo.

"Al no parar la tos, los estornudos, al no parar la mocosera, jamás frenaste la fuente de contagio. No es que el virus sea terriblemente más infeccioso que la influenza o parainfluenza sino que nunca hicimos nada para detener la fuente de contagio" afirmó tajamente.

Y agregó: "Si tu paras los estornudos, los mocos, la congestión los primeros días, puedes tener en tu casa al enfermo sin que se enferme el resto".

Barrientos además explicó porque una enfermedad que es gripal terminó con un mal diagnóstico y un mal tratamiento en todo el mundo; "es una gripe porque así lo define el libro de microbiología. ¿Que pasó con la parte científica que no se aplicó? ¿por qué seguimos protocolos?, ¿por qué seguimos indicaciones, no importa si es de China o de donde sea, pero por qué no tuvimos criterio propio?. Nos hubieramos librado de muchos problemas. Porque al tener criterio propio y no haber estado con temor, hubiéramos analizado profundamente el problema que enfrentábamos y lo habríamos podido tratar con libertad, sin temores y no hubiera habido lo que hemos visto" destacó.

La especialista dijo que las causas de que América esté en la misma situación que los demás países, es que "hemos copiado lo que ha hecho Euroopa, lo que ha hecho Estados Unidos y simplemente ha sido error tras error".

Una gripe para tratarla como tal

Para Barrientos, al ser una gripe como otras, lo primero que se debe hacer es "tratarlo en los primeros dos días, ya que el proceso viral causa un proceso inflamatorio respiratorio".

Por tanto, la recomendación tiene base en dos medicamentos muy conocidos; antigripales para cortar el efecto de tos, estornudo y mucosidad que provoca el contagio, y un antiinflamatorio como es el caso del ibuprofeno, que evita que haya problemas en las vías aéreas.

Además recomendó utilizar "antitusivos", para detener la tos, pero no un expectorante, como por ejemplo "la bromhexina que fluidifica la mucosidad provocando complicaciones para respirar" aseguró.

La doctora explicó además la lista de nombres de medicamentos que sirven en cada país, tanto antigripales como antiinflamatorios, y publica en su página de su red social, lineamientos sugeridos para el tratamiento del paciente en conjunto con un médico.

Sobre los problemas causados por malos diagnósticos, asevero que en Estados Unidos y Europa "están ocupando erradamente el inhalador albuterol (salbutamol), es un error porque aquí no tienes broncoespamo, ni el niño con asma, lo que se da es un proceso inflamatorio por lo tanto lo que tu quieres es antiinflamatorio" aseveró.

"Los inhaladores con esteroides va a lograr que la traquea no se inflame, porque si inflama la vía principal por donde entra el aire. Y el paciente dice que siente un estorbo detrás de la garganta y siente que no puede expulsar la flema" y nombró una lista de medicamentos para esto.

Vitaminas y minerales

Sobre la prevención aseguró que tomar zinc o vitamina D no evita el contagio, pero aquellos que estan deficientes en estos elementos, eran pacientes que les daba un proceso viral más fuertes. "Por lo tanto tener una vitamina D adecuada te da un proceso viral normal no exagerado" afirmó.

"El virus del coronvairus es un RNA autolimitado" y explicó que "una vez que entra a tu cuerpo se replica, y una vez que termina su ciclo de replicación, este queda destruido y tu cuerpo lo acaba. Por lo tanto tu estarás lidiando con el proceso inflamatorio, no con el virus. El virus está en tu cuerpo los primeros seis días, en esos días se hace la replica y eres infeccioso. Es cuando se pasa el virus a otra persona".

Sobre la hidroxicloroquina, estando sano, "o no se enferma, o le va a dar leve el proceso de coronavirus" afirmó. "Es un tratamiento preventivo, no es un tratamiento curativo. Pero lamentablemente estamos siguiendo pautas de EE.UU. y Francia.

Francia fue el primero en mezclar azitromicina con hidroxicloroquina. Esa fórmula le funcionó al frances porque cuando el paciente entraba al hospital ya tenía neumonía. No es que funcionaba la hidroxicloroquina sino el antibiotico. Moría la bacteria de la neumonía y el paciente mejoraba. Como metían los dos medicamentos no tenían la certeza de cuál funcionaba. Eso lo comprobó EE.UU cuando dijo que la hidroxicloroquina no les estaba funcionando en el hospital y es porque jamás debió sido ocupada en el hospital. Farmacológicamente se sabía que no era para tratamiento y esa es la razón es por la que creo que los médicos latinoamericanos no deben seguir lo que están haciendo en Europa y en Estados Unidos".

Antecedentes de covid-19 y los lineamientos foráneos

"Desde 2009 hubo casos de procesos virales que no eran típicos de El Salvador" afirmó Barrientos. "Los reporté a Salud y también expliqué que daba tos seca, que se complicaba con neumonía, y ahora que estamos atendiendo pacientes de Honduras y Nicaragua me dicen lo mismo. Honduras y Guatemala tenían casos de neumonías atípicas el año pasado, pero como para mi ya teníamos coronavirus desde el año pasado, los médicos lo trataron normal, como un proceso respiratorio, y no hubo gran alarde ni problemas" remarcó.

"Cuando te pintan las cosas graves y te dicen que no ocupes las cosas que siempre has ocupado, es que se viene un problema. Y es el ejemplo que yo doy para entender porqué esto parece más grave de lo que es. Si tu tienes un niño que tiene 40 grados de calentura (fiebre), y le dices no le bajes la fiebre, ¿que esperas, que el niño convulsione y que muera? Si le dices a alguien con un proceso inflamatorio respiratorio ´no desinflames´, ¿qué estas haciendo? que va a terminar con neumonía, y que después le va a dar una coagulacion intravascular diseminada, porque se va a una vasculítis. No es el por el covid, sino que todo proceso viral da vasculítis si tu no desinflamas. Por eso el zika y el chikungunya te da rash en la piel porque son procesos virales que dan vasculítis" explicó.

Un sistema inmune normal, no reforzado

Ante la consulta sobre cómo reforzar el sistema inmune, Barrientos explicó que ese no era el camino justamente. "No quieres robustecer el sistema inmunológico, lo quieres normal. La mayoría de los seres humanos tenemos un sistema inmunológico normal. Muchos pacientes con lupus o tratados con inmunosupresores no se han puesto graves, porque el sistema inmunológico no se ha defendido cruentamente, dando un proceso inflamatorio severo. Lo que quieres es un sistema inmunológico estable, y para eso se debe comer saludablemente".

Pero dijo que si los niveles vitamínicos y de minerales del cuerpo están normales como vitamina D y zinc, "¿para qué vas a tomar?" replicó.

Ante la pregunta de una posible vacuna, la doctora fue determinante: "¿Cuándo te has puesto una vacuna para la parainfluenza? para el virus sincitial respiratorio que da tan duro en los niños? ¿cuando te has puesto vacuna para croup? entonces, cuál es tu aflicción?" le respondió a la entrevistadora.

"Todo se va a normalizar cuando todo entendamos que estamos ante un proceso viral normal. Yo la verdad que ando sin máscaras, jamás ocupe alcohol en gel, vivo una vida normal, le doy a mi madre hidroxicloroquina, le doy hidroxicloroquina a mi hermano que sufrió un infarto y estamos super bien. Yo no tomo nada porque como médico comprendo que tengo inmunidad de tanto paciente que veo, que es eso lo que tú quieres con tu hijo también, que cree defensas, que cree anticuerpos" afirmó.

El caso Italia y España

La doctora aseguró que en Italia y España se quejaron que las pruebas que habían comprado a China venía contaminadas con covid-19. "Acuerdate que te meten un hisopo en la nariz. O sea una persona que tenga síntomas es preferible una prueba del suero, donde te sacan una gotita de sangre del dedo, y ponen en un líquido que es una especie de indicador, como la prueba de embarazo, ese es confiable en el sentido de que no te introducen nada en tu cuerpo" aseveró.

Y agregó: "¿Por qué debes cubrirte la nariz? porque este proceso sólo se pasa por las vías respiratorias. Porque los receptores para el virus están solamente en las vías respiratorios, no están ni siquiera en la boca, están en la nariz, nasofaringe, bronquios, tráquea y alvéolos. Los receptores están en el epitelio respiratorio, y también tenemos receptores en el intestino, por lo tanto no se asombren si tenemos un segundo virus, que nos causan diarreas y dolor de estómago, también es coronavirus. Tenemos dos virus en el ambiente. En China también se inició un segundo brote de un segundo virus".

La transmisión

"No se pasa por la piel, esta enfermedad no da conjuntivits viral" afirmó Barrientos. Y explicó sobre las desinfecciones de los elementos como por ejemplo los alimentos del supermercado. "Estoy en contra, todos necesitamos agarrar defensas y los virus no vienen en las bolsas del super. Para que viniera tendríamos que tener a la persona que te lo trae, sin mascarilla y que te estornude directamente en la bolsa, entonces anda el virus, pero es muy muy difícil. Se necesita vivir con mayor normalidad" sentenció.

"Si tu comienzas con dolores de cabeza y dolor de cuerpo te digo que desinflames y tomes un antigripal, que pruebes que es fácil tratar la enfermedad si la tratas a tiempo. Que te quites el miedo, que comprendamos que las defensas viene de nuestro medio externo, porque si vivimos en una burbuja, después el primero que salga a la calle va a estar grave por no haber adquirido un poco de defensa" y afirmó al mismo tiempo que "la mascarilla está bien, si no tenemos protocolos correctos".