El héroe anónimo que luchó contra las llamas

Como un héroe anónimo, un hombre que apareció de la nada, en medio del furioso incendio en José de la Quinta, -en proximidades a Alta Gracia-, estaba decidido a combatir el incendio serrano junto a los bomberos.

Héctor Gerardo Moyano, era el oficial subinspector del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Alta Gracia que estaba comandando las acciones para detener el tremendo fuego en la zona, cuando vio que se le presentó un hombre muy decidido, y con un chicote sobre su espalda para combatir las llamas.

"En un flanco que se acercaba hacia el pueblo él estaba con otro amigo, y cuando yo me voy a relevar a ver cómo venía bajando el incendio, le digo a la dotación, vamos a prepararnos para ir a atacar el incendio" relató a EL DIARIO Moyano.

"El se ofrece y me dice ´muchachos los puedo acompañar?´ y cuando miro venía con un chicote casi más grande que él. ´Yo conozco bien el monte´ nos dijo y acepté su ayuda" relató.

"Así que él iba haciendo casi la punta entre los montes, hasta que llegamos bien al flanco y se puso a la par nuestra, codo a codo a apagar el incendio. Mientras tanto, yo estaba observando como hombre a cargo de la dotación y pensando en él, y lo llamaba ´amigo´, ´amigo dónde estás?´, porque siempre preocupa que un civil se exponga a un riesgo. ¿Cómo te llamas? le pregunté; ´el duende´ me dice" relató Moyano.

"Y ahí se dio una relación corta entre nosotros que me quedó bastante marcada después por el final. Nos acompañó todo el incendio, trabajó casi igual que un bombero, y siempre decía que a él le hubiese gustado serlo. Y se notaba que la vocación la tenía y alma de bombero también, porque trabajó igual que uno" afirmó el oficial subinspector.

Y agregó: "Terminado el incendio ya, bien de noche y al volver al móvil, me dice ´chicos les quiero devolver este chicote que me lo dieron, bah, me lo prestaron para apagar el incendio y lo quisiera devolver´.

Cuando lo tomo le digo, ´tomá duende, la verdad es que te lo ganaste, llevátelo como un trofeo por tu valor, te lo mereces´. Y él lo aceptó con mucho orgullo, se lo cruzó de nuevo sobre su espalda y se perdió. Andaba en una motito, y así como llegó se fue. Me quedó muy grabada su actitud, se lo había ganado con creces. Un tipazo que mostró que es una muy buena persona... Yo le puse ´el duende de La Quintana´ y espero que haya más gente como él" sentenció.

Moyano afirmó además que él es "bombero desde los 16 años, ya van 27 años de servicio y muchas veces pasan estas historias que no siempre se conocen".

La foto y el fotógrafo

La acción heroica y anónima también necesitó de otro colaborador en los incendios que afectan a las sierras; Norberto Lorenti, el fotógrafo, quien supo condensar en una sola captura todo la acción realizada en el monte.

"Norberto es casi un compañero, porque es el fotógrafo de Alta Gracia y siempre está dedicado a seguir nuestra actividad bomberil. Saca foto a todo lo relacionado con los bomberos" aseguró Moyano.

Por su Norberto dijo a EL DIARIO "mi trabajo es como el del fotógrafo de guerra, si nadie retrata estás cosas la gente no sabe de qué se trata, el daño que se genera y la cantidad de gente que se involucra" sentenció.