Gómez Gesteira: Tendremos un transporte acorde a las necesidades de Carlos Paz

Tras haber firmado el decreto de caducidad de la concesión del transporte público, el intendente Daniel Gómez Gesteira trabaja junto a su equipo para que «Villa Carlos Paz tenga un servicio moderno, eficiente y acorde a las necesidades de los vecinos».

«En principio estamos trabajando en el área jurídica, administrativa, social, de factibilidad y vamos cumpliendo las etapas que se deben sortear y que requiere una decisión que demanda mucha responsabilidad»; señaló el intendente.

Consultado sobre los pasos que se darán para que la ciudad recupere el servicio. Gómez Gesteira respondió: «en principio, estamos cumplimentando con los requisitos jurídicos y administrativos. Hoy notificamos a la empresa y por otro lado, remitimos al Concejo de Representantes el decreto de caducidad del contrato de transporte. Así mismo se elevó al Concejo el proyecto de Emergencia del Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros, para que autorice a adoptar todas las medidas extraordinarias y urgentes que resulten necesarias, tendientes a garantizar la prestación del servicio».

Una posibilidad es otorgar «permisos precarios de explotación, acudir a medios alternativos de transporte, establecer y/o rediseñar frecuencias y recorridos, y toda otra medida que estime pertinente».

«Los vecinos no deben olvidarse que esta empresa que hoy caducamos su contrato llegó a la ciudad y el intendente de ese momento, Carlos Felpeto le concedió derechos inadmisibles, firmó un contrato muy difícil de rescindir. Me toca terminar con el último bastión felpetista en el entramado de los servicios públicos carlospacenses, que fueron nefastos para la sociedad y en particular para los usuarios»; aseveró Gómez Gesteira.

Hacia un servicio básico de transición

El intendente anunció que a raíz de los plazos jurídicos, la actual concesionaria tiene vigencia hasta el 4 de septiembre. Luego de cumplimentar todo lo referido a lo administrativo, el municipio implementará un sistema de transición que permitirá que los vecinos cuenten con transporte público y de esta manera satisfacer las necesidades básicas de la ciudad.

Gómez Gesteira también se refirió a la realidad que se está viviendo por la pandemia, la factibilidad y la readecuación del servicio en esta situación. «Se evaluará detalladamente la realidad hasta que se pueda llamar a una licitación»; dijo.

Por último, el intendente carlospacense anunció que hay empresas de larga trayectoria en el sector que mostraron su interés por prestar el servicio en Villa Carlos Paz.