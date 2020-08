No hay vuelta atrás y Transporte de la Villa amenaza con demandar a Carlos Paz

Luego del anuncio del intendente Daniel Gómez Gesteira que ponía fin a la concesión, las empresas propietarias del «Transporte de la Villa» adelantaron que recurrirán a la justicia para seguir prestando el servicio urbano de pasajeros en Carlos Paz. Aseguran que han sido perjudicadas por la decisión del municipio carlospacense y acusan al Departamento Ejecutivo de haber trabado la entrega de subsidios de la Provincia.

Por su parte, el intendente sostuvo hoy que «no hay vuelta atrás» y que existe sobrada documentación que ponen en evidencia los incumplimientos de la empresa en las frecuencias, horarios y condiciones de las unidades; como también «la falta de respuestas a sus propios trabajadores y el cobro irregular de subsidios» sin prestar el servicio.

A través de un comunicado que se dio a conocer hoy, la UTE Autobuses Santa Fe S.R.L.y Empresa Recreo S.R.L. calificó de «temeraria» la decisión del Departamento Ejecutivo de poner fin al contrato de concesión y expresó: «Las declaraciones y actitudes del intendente nos causan absoluta sorpresa e indignación. Desde el día que asumió le venimos solicitando formalmente una audiencia para explicarle la compleja situación del sistema de transporte urbano de la villa, heredado desde la anterior gestión municipal, y nunca dispuso de un minuto para atendernos».

«Todo el transporte de la Provincia de Córdoba (a excepción de la ciudad capital) se encuentra paralizado desde el comienzo de la pandemia; ni la provincia ni ningún municipio ha tomado decisión tan temeraria sobre el transporte como la que anuncia Gómez Gesteira; y ésta solo se entiende en un escenario donde la intención para con nuestra empresa es evidentemente la de incumplir con el contrato vigente. Fue necesario recurrir a la justicia para expresar el quebranto económico en el que la Municipalidad de Villa Carlos Paz sepultó a la empresa, vulnerando todos y cada uno de los derechos que nos asisten»; se agregó.

«Y a tal punto es así, que la Provincia de Córdoba, por supuestas instrucciones municipales, retiene el pago de subsidios provinciales desde el mes pasado, que eran los pocos recursos destinados al pagos de salarios. Queremos que quede en claro que no vamos a resignar ningún derecho que nos asista, más aún cuando estos se vulneran intempestiva y discrecionalmente por funcionarios que asumen como propias las cuestiones publicas y han demostrado una clara decisión de perjudicar a nuestra empresa; como también queremos reafirmar nuestra voluntad de prestar el servicio para el cual participamos y ganamos una licitación publica hace 14 años»: cierra el comunicado de la prestataria.

Gómez Gesteira: «Terminamos el contrato con una empresa incumplidora»

El intendente Daniel Gómez Gesteira encabezó hoy una conferencia de prensa, donde ratificó la voluntad de terminar con una prestación «que no estuvo a la altura de las necesidades de la ciudad» y dijo: «Con el compromiso que tengo como intendente he decidido tomar la decisión que el vecino de Carlos Paz estaba esperando en torno al servicio de transporte público. Bajo un fuerte sustento jurídico, decretamos la caducidad del contrato con la empresa Autobuses Santa Fe, una empresa incumplidora durante muchísimos años con un servicio que no era acorde a las necesidades del vecino».

«Estamos en un proceso de transición y les decimos a los vecinos de Carlos Paz que en los primeros días del mes de septiembre vamos a brindar un servicio básico de transporte público para que el vecino pueda movilizarse dentro de la ciudad. Más adelante continuaremos con el proceso de licitación y los pliegos correspondientes»; completó.