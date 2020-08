Marcelo sigue luchando por su vida y juntan fondos para su familia

El joven Marcelo Alejandro Soria, quien sufrió una brutal golpiza y fue encontrado mientras agonizaba en una alcantarilla de Tanti, se encuentra en un centro de rehabilitación de Córdoba y sigue luchando por su vida. Pese a que mueve los pies y su brazo izquierdo, todavía no habla y es alimentado por zonda, por lo que su estado es crítico. Se lanzó una campaña solidaria para juntar fondos y ayudar a su familia con el tratamiento.

Lo que sucedió el pasado 17 de mayo aún es un misterio, ya que nadie pudo aportar datos de lo ocurrido y no hay sospechosos por el brutal ataque. La versión oficial es que sufrió un accidente, pero las lesiones que presenta son imcompatibles con un hecho fortuito y su familia está convencida que intentaron matarlo.

Mariana, la tía de Marcelo, contó: «Su estado sigue siendo crítico, puede mover los pies, el brazo derecho, pero no habla y lo están alimentando por zonda. Ayer fue trasladado a Córdoba a un centro de rehabilitación, es un proceso muy lento, tenemos fe que va a salir adelante». «En torno a lo que sucedió el día que lo golpearon y apareció en esa alcantarilla, no tenemos nada, nadie vio nada. Estamos organizando una rifa para solventar los gastos de todo este proceso y esperamos que se haga justicia. Esperamos a que aparezcan los culpables y este caso se esclarezca, no como otros casos en Tanti. La justicia tiene que comenzar a actuar»; dijo.

«Le queremos agradecer a la gente que ha colaborado donando cosas para poder hacer la rifa y a la gente que reza por el todos los días»; añadió la mujer.

Al tomar conocimiento de la situación y buscando apoyar la recuperación de Marcelo, un grupo de vecinos y vecinas solidarias de Carlos Paz lanzó una riga para juntar fondos y entregarlos a la familia. Ayelén es una de las impulsoras de la propuesta y señaló a El Diario: «Estamos vendiendo un bono contribución, ya que Marcelo va a necesitar una rehabilitación que es costosa y su familia no está en condiciones de afrontar los gastos. A través de mis amigas, de la Agrupacion Mujeres Solidarias (de la que formo parte) y algunos contactos, logramos conseguir en donación los 33 premios que se rifan y vamos a empezar a vender los números a un valor de 100 pesos».

Para comprar los bonos, los interesados podrán contactarse a los siguientes teléfonos: (3541)-234764 y (3541)-382784.

El sorteo se realizará el próximo 1 de septiembre a través de la página de Facebook: Todos por Marcelo