«Pasan los días y es una tortura no poder volver a casa»

Los días pasan y no hay respuestas para un matrimonio radicado en Tanti que lleva más de cuatro meses en Rosario, donde quedaron varados por la cuarentena. «Es una tortura no poder volver a casa, hemos tramitado el permiso pero no hay respuestas y queremos irnos»; aseguró Salvador José Plano (72), quien se encuentra junto a su esposa de 67 años.

En el mes de marzo, ambos viajaron a la ciudad santafesina para realizar trámites personales y quedaron varados ahí cuando se declaró la pandemia de coronavirus y se dispuso el aislamiento preventivo.

«Seguimos varados y sin noticias, hace 16 días que pedí el permiso tras estar más de cuatro meses acá en Rosario sin poder regresar. No tenemos ninguna contestación ni nada, estamos esperando»; contó el hombre en diálogo con EL DIARIO.

«Vamos a volver a solicitar un permiso porque se olvidaron de nosotros, hay mucha gente en esta misma situación. Parece que no nos cuidan, sino que nos tortura»; concluyó.