Carlos Paz: El Procrear generaría 300 puestos de trabajo en la construcción

Tras el lanzamiento del nuevo Plan Procrear que encabezó el presidente Alberto Fernández, voceros de la UOCRA confiaron a EL DIARIO que se espera que permita reactivar la construcción en la ciudad de Carlos Paz y otros puntos del Valle de Punilla. Confían en que generaría más de 300 puestos de trabajo en la zona y alrededor de 300.000 en el país.

A través de este nuevo programa, el gobierno nacional prevé una inversión de $ 25.000 millones distribuidos en nueve líneas de créditos personales e hipotecarios para la construcción y refacción de viviendas. Concretamente, el plan otorgará 300.000 préstamos para mejoramientos, refacción y ampliación y para la construcción de 44.000 nuevas viviendas, al tiempo que serán adjudicados 10.000 nuevos lotes con servicios en todo el territorio argentino.

El programa destinado a la construcción y refacción de viviendas buscará dinamizar una de las actividades mas golpeadas por la crisis: un rubro que registra una caída del 30% en cuanto a puestos de trabajo y es uno de los más afectadas por el aislamiento.

«Hay mucha expectativa porque sabemos que la construcción mueve la economía, pese a que todavía se desconoce la parte fina de como serán los créditos y cómo se distribuirán. Se generarán nuevos puestos laborales en medio de esta pandemia y pretendemos que la gente tenga trabaja y festejamos que se haya llegado un acuerdo por la deuda también porque eso también impactará sobre la Provincia de Córdoba»; expresó Ramón Palacios, el titular del gremio en Punilla.

Se abrió un poco más, se flexibilizó, pero hay muchas obras autorizadas que no arrancan porque no se venden. La rueda no gira y entonces, confiamos en que el PROCREAR nos ayudará a paliar esta situación. Confiamos en que también se movilizará la obra pública, el gobierno provincial tiene previstas importantes inversiones como la terminación de la autovía que se extenderá hasta La Falda. Si hay una reactivación económica, seremos los primeros en sentirlo»; agregó Palacios.

«Puede ser un disparador para que se vuelva a construir y se mueva la economía. Ojalá que la pandemia nos deje hacer este buen programa y esta buena idea del presidente. Creemos que puede generar muchos puestos de trabajo en la región, donde miles de compañeros se han visto afectados y atraviesan un momento crítico»; completó.