Polaroid Memories: Una fotógrafa y el arte de hacer más bellos nuestros recuerdos

Sabrina Baroni es fotógrafa profesional y creadora de Polaroid Memories, una tienda online de la ciudad de Córdoba que se dedica a la generación y relevado de fotos con aroma vintage, que permiten guardar recuerdos, empapelar paredes y disfrutar de la belleza, los tonos y el estilo inconfundible de las primeras cámaras instantáneas.

La joven de 23 años es oriunda de la Provincia de Santa Fe y desde muy pequeña, comenzó a mostrar interés por la fotografía y una visión diferente del mundo que intentaba retratar a través del celular o la cámara que tenía a mano.

«A los 17 años decidí empezar a estudiar fotografía en la ciudad de Santa Fe, pero, por miedo a la falta de trabajo, empecé otra carrera a la vez. Cuatro años después, decidí animarme a más. Así que, con la ayuda de mi mamá, me mudé a Córdoba Capital con un único objetivo: crecer y aprender con y para la fotografía. Así es como nace Polaroid Memories, que no es sólo una tienda online. Porque al estudiar la historia de la fotografía y las imágenes, revelar manualmente rollos con químicos como en la antigüedad y sentir el amor por la fotografía y por las cámaras, me llevó entre otras cosas, a diseñar fotos Polaroid. Estas fotos, para quien no las conoce, revolucionaron el mercado hace más de 70 años. Poder sacar fotos polaroid significaba tener una de las cámaras que las imprimía al instante. Muchas de las cosas que hoy nos parecen normales, no lo eran hace tan solo unos años»; contó Sabrina en diálogo con EL DIARIO.

«La mayor parte de mi tiempo está abocado a este emprendimiento, me encargo de que las personas no se sientan mis clientes, sino, que podamos intercambiar ideas, imágenes o gustos. Porque a veces, observando las fotos de cada uno, soy consciente de que estoy conociendo un poquito de esa persona. Me está compartiendo algo suyo, y no es la imagen en sí, sino lo que él o ella pudo ver y capturar en ese instante. “El instante decisivo” como así lo decía (Henri Cartier) Bresson, uno de mis fotógrafos referentes. Sin imágenes, no existe la comunicación, eternizar recuerdos en papel es mi vida y mi forma de vivirla»; agregó.

Sabrina montó su tienda online Polaroid Memories en el barrio General Paz y es posible encontrar productos y conocer más sobre su trabajo en su cuenta de Instagram, donde también comparte tips de fotografía y edición.