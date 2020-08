El 30 % de las abejas de la Tierra ya han desaparecido

Se cree que las abejas silvestres polinizan más del 87 % de las especies de plantas con flores. Gracias a ellas y otros insectos polinizadores, los humanos obtenemos alimentos de los cultivos, razón por la cual juegan un papel clave en la vida de los humanos. Sin embargo, factores como el cambio climático y un aumento en los hábitats perturbados como consecuencia de la expansión de la agricultura están afectando su presencia y función en el mundo. Esta ha sido la conclusión de un estudio publicado en la revista Insect Conservation and Diversity, que plantea que la expansión de dichos fenómenos en el noreste de América del Norte en los últimos 30 años probablemente figuren como la causa de la pérdida del 94 por ciento de las redes de plantas y polinizadores.

Los investigadores de la Universidad de Nueva York hicieron seguimiento de las redes de polinizadores de plantas desde hace 125 años hasta la actualidad. Estas redes incluyen abejas silvestres y las plantas nativas que dependen de ellas de manera tradicional, aunque su relación haya sido interrumpida. Descubrieron que alrededor del 30 por ciento de las redes de polinizadores se perdieron por completo en dicho período, lo que implica la desaparición tanto de abejas, de plantas o de ambas.

Pero también observaron un porcentaje de pérdida parcial de dichas correlaciones. Un 64 % de la pérdida de la red incluyó abejas silvestres, como las sudoríparas o las mineras, o las plantas nativas, como el zumaque y el sauce, que pese a aún estar presentes en los ecosistemas, ya no polinizan a dichas plantas. Es decir, sus relaciones se terminaron. Mientras que apenas seis por ciento de las redes de plantas y polinizadores se mantienen estables, o lograron prosperar en dicho período a pesar de las dificultades. Tal es el aso de las pequeñas abejas carpinteras, que suelen hacer sus nidos en tallos rotos.

¿Qué ha causado la pérdida de las redes de polinización?

Los autores dicen que hay varias razones detrás de la pérdida de las redes, pero destacan la que es la causa de gran parte de los problemas que enfrenta nuestro planeta desde hace varios años: el cambio climático. “El cambio climático es probablemente el principal impulsor. Sabemos que en los últimos 100 años más o menos las temperaturas anuales han cambiado en dos grados y medio. Esto es suficiente para alterar el tiempo cuando ciertas plantas nativas florecen”, explicó Sandra Rehan, profesora de la facultad de ciencias de la Universidad de New Hampshire.

Por supuesto, el efecto no es tan grave en todos los casos. Rehan explica que para una abeja que está afuera durante meses o es un polinizador generalista, estos cambios no resultan tan críticos porque sus condiciones para vivir no son tan específicas. El cambio climático afecta hasta lo más profundo de los océanos. Pero la historia es diferente para una abeja que “solo está disponible durante dos semanas al año y solo tiene unos pocos anfitriones florales”; en este caso, el cambio podría ser devastador y los resultados de este estudio lo reflejan.

Pero también se ha considerado que el aumento de las especies no nativas de abejas y especies invasoras de plantas podrían haber desplazado a algunas de las especies nativas, y por consiguiente, haber causado la desaparición de las redes polinizadoras de plantas. “Estamos obteniendo muchas especies invasoras y nuevos registros de especies invasoras cada año. Esto generalmente es accidentalmente a través del comercio y las plantas ornamentales”, dice Rehan. Estas abejas invasoras están expandiéndose al saltar de un continente a otro en todo el mundo gracias al aumento de plantas ornamentales para los jardines.

Una vez más se encuentra evidencia del impacto de la actividad humana sobre el equilibrio de los ecosistemas. Ahora es necesario seguir investigando para comprender con mayor profundidad las circunstancias ambientales que afectan a estas poblaciones de polinizadores silvestres y sus relaciones con las plantas. De esta forma, podrán desarrollarse mejores estrategias para abordar este grave problema, aunque la restauración del hábitat ya figura como un punto clave para lograrlo.