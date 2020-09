Un joven de Carlos Paz entre los primeros en probar la vacuna contra el COVID-19

El viernes pasado, el carlospacense Juan José Ronco recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 que es desarrollada en una iniciativa conjunta entre México y Argentina. La vacuna es desarrollada por BioNTech en colaboración con Pfizer y se encuentra en plena fase experimental, donde la premisa es probar la eficacia que tiene en la generación de anticuerpos y cualquier efecto que pudiese ocasionar.

Los laboratorios firmaron un convenio con el Hospital Militar Central, que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, y con el equipo de investigadores que dirige el doctor Fernando Polak y se realizó una convocatoria para que se inscriban voluntarios.

Se estima que se inscribieron más de 25.000 personas, sobre las cuales se aplicaron distintos filtros y seleccionaron un total de 4.500 personas. Entre ellos, se encuentra el joven oriundo de Carlos Paz que hace cuatro años está radicado en Capital Federal.

«Me colocaron la vacuna el viernes pasado, en verdad no ha sido nada fuera de lo normal. Obviamente, entiendo que me puede haber tocado el placebo. En los siguientes días, sentí un cansancio fuerte y me hicieron instalar un app para que todas las semanas anote cualquier síntoma que tenga. Y ya me programaron para colocarme la segunda dosis el 17 de septiembre»; contó a El Diario.

«Después de eso, tengo cuatro dosis más en los próximos 2 años para ver la evolución de los anticuerpos que pueda llegar a generar. Pero como estamos viviendo una situación atípica, eso no significa que haya que esperar dos años para que la vacuna obtenga la aprobación y empiece a distribuirse de forma masiva. Es probable que salga mucho antes»; completó.