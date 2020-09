Pandemia: ¿Cuántas camas están disponibles en el Hospital Funes?

A raíz del crecimiento de casos de coronavirus registrados en el Valle de Punilla, se encuentran ocupadas el 25% de las camas de terapia intensiva y un 50% de las camas de internación del Hospital Domingo Funes. La curva de contagios creció exponencialmente durante los meses de agosto y septiembre con un promedio de diez contagios por día en el departamento.

La directora del Hospital Funes y titular del Centro de Operaciones de Emergencias de Punilla, Sonia Nieva, expresó a El Diario: «El mayor foco de contagios lo tenemos en Cosquín y está vinculado a un geriátrico donde tenemos varios pacientes y trabajadores de la salud contagiados. Tuvimos otros casos positivos en un geriátrico de Carlos Paz pero la situación ha sido rápidamente controlada y los residentes están en condiciones de volver».

«Tenemos un bajo nivel de ocupación de camas, estamos en un 25% en lo que hace a la terapia y en un 50% en el internado de COVID-19, estamos con muchos casos y es difícil saber si ha llegado el pico de contagios. Lo que estamos viviendo es que estamos en la rampa ascendente, pero recién podremos hacer una evaluación a partir de la situación que tengamos en las próximas semanas. Por el momento, tenemos 450 diagnósticos diarios, quizás un poco menos, y vemos que crecen los casos en la región»; destacó.

En torno a la recomendación que el COE Central hizo a la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Nieva precisó: «Es una recomendación que se hizo en base a la cantidad de casos registrados durante las últimas semanas y la situación epidemiológica y se hizo a varias localidades de la Provincia. Cada municipio decide si lo adopta o no lo adapta, casi siempre adhieren pero hay veces que consideran que no es necesario o no está de acuerdo. Si los casos se siguen sucediendo en Cosquín, es probable que también se haga una recomendación de retroceder de fase».