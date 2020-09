Río Cuarto superó a Córdoba Capital en casos diarios

La ciudad de Río Cuarto superó a la ciudad de Córdoba en cantidad de contagios diarios de coronavirus con un récord de 199 casos, en comparación a los 130 de la capital provincial.

De los seis fallecimientos de este sábado, dos corresponden a residentes de Río Cuarto: una mujer y un hombre de 83 y 71 años, ambos internados y con antecedentes de patologías previas.

Río Cuarto retrocedió a partir de este sábado a fase 1 de aislamiento social por la pandemia de coronavirus hasta el 22 de septiembre, tras registrarse un brote de contagios en las últimas semanas.

No solo Río Cuarto tiene 69 casos más que la capital, sino que a esos se suman 39 casos para completar la cantidad de contagios del departamento de Río Cuarto.

Pronto podrían declarar la circulación comunitaria del virus.

Servicios autorizados

Si bien la circulación de taxis y remises continúa con normalidad, de las 18 líneas de transporte urbano, sólo 4 se encuentran en funcionamiento.

La recolección de residuos funciona con normalidad, sin embargo, las ferreterías abrirán solo para emergencias.

No está autorizada ni la obra pública ni la privada y, en caso de los establecimientos gastronómicos, tampoco está permitida la modalidad Take Away.

La restricción alcanza también a la venta online.