Alquileres: podrían extenderse los contratos y el congelamiento de precio

Ingresó el proyecto de ley a la Cámara de Diputados para extender el decreto 320/20 hasta marzo del 2021. El proyecto lleva la firma de la diputada del FdT Fernanda Vallejos y extiende los contratos y el congelamiento del precio, suspende desalojos y obliga a pagar por transferencia bancaria el alquiler. El proyecto se suma al de la senadora, también oficialista, Marilin Sacnun.



El próximo 30 de septiembre finaliza el decreto 320 y "cientos de miles de familias no podrán reunir el dinero para mudarse o directamente no pueden pagar un nuevo alquiler mientras el mercado inmobiliario fija aumentos desmedidos" aseguraron desde la Unión de Inquilinos de Córdoba (UIC).



Diego Solano de UIC aseveró: “Sabemos que el gobierno nacional esta trabajando en la extensión del decreto y en un plan de desendeudamiento, pero necesitamos que lo comunique oficialmente para frenar la presión de las inmobiliarias y los propietarios sobre los inquilinos. Los niveles de incertidumbre y angustia son enormes. No pueden anunciar la extensión un día antes de que venza el decreto actual, si esperan hasta ese momento, ya miles de familias habrán sido echadas de forma violenta o económicamente de sus casas. Es más sencillo solucionar esto ahora, y no cuando ya estén en la calle”.