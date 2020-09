El diputado cordobés, Carlos Gutiérrez, confirmó que tiene Covid

En el contexto de aumento generalizado de casos en toda la provincia de Córdoba, el diputado por Hacemos por Córdoba, Carlos Gutiérrez, que integra el bloque Córdoba Federal confirmó este martes que dio positivo de Covid-19.

“Quiero contarles que me entregaron el resultado de un hisopado de COVID y me dio positivo. Me encuentro sin síntomas y cumpliré con el aislamiento social obligatorio, siguiendo todo el protocolo sanitario correspondiente”.

Quiero contarles que me entregaron el resultado de un hisopado de COVID y me dio positivo.

Me encuentro sin síntomas y cumpliré con el aislamiento social obligatorio, siguiendo todo el protocolo sanitario correspondiente. — Carlos Gutierrez (@Dip_Gutierrez) September 15, 2020

Horas antes, el legislador cordobés había posteado en sus redes un mensaje en conmemoración de la muerte del exgobernador, José Manuel De la Sota.

“Hoy recordamos los dos años de la ausencia física del compañero José Manuel de la Sota destacando su permanente presencia como mentor de esta Córdoba pujante”.