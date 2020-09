Médico fue apedreado por familiares de una persona que murió de coronavirus

Salta. Un médico residente de un hospital de Orán, en Salta, renunció después de que lo agredieran y apedrearan en la guardia.

Se trata de Daniel Gatica, quien no aguantó más y decidió abandonar su puesto de trabajo en el hospital San Vicente de Paul, en medio de la pandemia y del crecimiento de casos en la provincia.

El médico dijo a Cadena 3 que la situación epidemiológica es muy grave en Orán porque la sociedad no se cuidó. Además, admitió que estaba cansado de tener de tres a cinco muertes por día y de la falta de infraestructura e insumos médicos.

"Me vi obligado a renunciar porque mi integridad física estaba comprometida. Éramos 21 médicos en la guardia, ya que los demás estaban enfermos, y teníamos una carga laboral insoportable y un agotamiento mental muy grande", sostuvo.

Gatica relató que salió a informar a familiares el deceso de un hombre por Covid-19 y que descargaron la furia contra él, sufriendo agresiones verbales y que incluso arrojaron piedras contra el hospital.

"Un vidrio me estalló cerca. La gente no entiende que una vez que se mete en esta enfermedad, a la mayoría no le va bien o deja secuelas horribles. Es un momento de coyuntura muy difícil", subrayó.

Recalcó que se sintió abandonado y sin respuesta. "Hay miedo de volver, porque como hoy fue una piedra, mañana puede ser una puñalada, y pasado mañana una bala", concluyó.

Tras la repercusión del caso, el Gobierno salteño decidió vallar los tres hospitales locales y designar policías para restringir el ingreso de personas sin autorización. (Fuente: Cadena3)